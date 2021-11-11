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Basenlerdeki yağlara elveda deyin! Basen bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmak isteyenlere ipuçları

11.11.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın erkek fark etmeksizin herkesin en büyük dertlerinden biri, bölgesel kilo birikimi. Çoğunlukla genetik yatkınlıklardan kaynaklanan bölgesel yağlanma tam bir baş belası! Siz de basen bölgenizdeki fazlalıklardan rahatsızsanız, hayatınızı disipline sokacak ve sizi arzuladığınız forma ulaştıracak taktikler burada! Gelin, hep birlikte göz atalım.

Basenlerdeki yağlara elveda deyin! Basen bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmak isteyenlere ipuçları

Günlük telaşlar yüzünden genellikle vücudumuzu ihmal ediyoruz. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam veya stres sonucu fiziksel denge kayboluyor. Bir de vücudunuz genetik sebeplerle bölgesel yağlanmaya müsaitse, hareketsiz geçen birkaç ayın sonunda ortaya çıkan sonuç sizi bir hayli mutsuz ediyor olmalı. Ama basen bölgenizdeki fazlalıklardan kurtulamayacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. İlk adımınız bu fikri aklınızdan atıp yepyeni bir hayata başlamak olsun! İşte kazanmanız gereken alışkanlıklardan bazıları...

SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİNİ UNUTMAYIN

Basenlerinden kurtulacağı günün hayalini kuranlardan mısınız? Yapmanız gereken ilk hamle, sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanız.

  • Protein ağırlıklı beslenerek ve şekerle tuzu hayatınızdan çıkararak vücudunuzun yağ kütlesini azaltabilirsiniz.

  • Kilonuza, boyunuza, yaşınıza ve gün içerisindeki aktifliğinize göre günlük olarak tüketmeniz kalori miktarını belirleyin. Bu sınırı koruduğunuz, sağlıklı ve doyurucu bir diyete uymalısınız. Sebze ve meyve takviyesi almayı unutmayın!

EGZERSİZ YAPIN

Belki de hayatınız boyunca çalıştırmadığınız kalça kaslarınızı egzersizler yardımıyla çalıştırabilir ve basen bölgenizde biriken yağı eritebilirsiniz. İşte size birkaç küçük egzersiz:

  • Bacaklarınızı kalça genişliğinde açıp kalçanızı geriye doğru çıkararak pozisyon alın. Sonrasında eğilip ayağa kalkarak tekrarlayacağınız Squat hareketini düzenli olarak yapın. Eğildiğinizde dizlerinizin ayak hizanızı geçmemesine ve sırtınızı dik tutmaya dikkat edin.

  • Diğer basen hareketi Sumo Squat için bacaklarınızı omuz hizanızdan daha geniş açın. Unutmayın, dizlerinizle ayağınız aynı yöne bakmalı. Bu pozisyondayken eğilip kalkarak hareketi tekrarlayın. İç bacak kaslarını da çalıştıran bu hareket sıkılaşma garantili!

  • Yere yan uzandığınızda üstteki bacağınızı açıp kapatarak yapacağınız Lying Leg Raise hareketiyle basenlerinizdeki yağlardan kurtulacaksınız. Sırtınızı dik ve karnınızı sıkı tutmayı unutmayın.

  • Bunları yapamadığınız günlerde ise sabah erkenden veya akşamları yapabileceğiniz kısa yürüyüşlerle vücudunuzu dinç tutun. Koşmayı seviyorsanız koşabilir, böylelikle yağ da yakabilirsiniz.

ÇAĞI YAKALAYIN

"Ne yaptıysam basenimdeki fazlalıklardan kurtulamadım" diyorsanız, vücudunuza uygun cihazlarla Liposuction yaptırabilirsiniz.

  • Genel anestezi altında yapılan bu işlem sonrasında doktorunuzun önerdiği korseyi kullanmalı ve vücudunuzun hızlıca toparlanmasını sağlamalısınız.

  • 3-4 hafta içinde spor rutininize geri dönebilirsiniz.
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