Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi.
Şifa B., birinci kattaki evlerinin penceresine çıkarak dışarıyı izlemeye başladı. Bir süre buradan sokağı izleyen Şifa, başını pencerenin korkuluğuna sıkıştırdı. Ağlayan minik Şifa'nın yardımına koşan annesi, kızını kurtaramayınca komşularından yardım istedi. Komşular da itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı sakinleştirdikten sonra demir korkulukları kesip, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Şifa B.'yi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şifa B., dakikalarca annesine sarılarak gözyaşı döktü.
(DHA)
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