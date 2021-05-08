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Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı

08.05.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başı pencere korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa B., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Başı demir korkuluklara sıkışan minik Şifa'yı itfaiye kurtardı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Şifa B., birinci kattaki evlerinin penceresine çıkarak dışarıyı izlemeye başladı. Bir süre buradan sokağı izleyen Şifa, başını pencerenin korkuluğuna sıkıştırdı. Ağlayan minik Şifa'nın yardımına koşan annesi, kızını kurtaramayınca komşularından yardım istedi. Komşular da itfaiyeye haber verdi.

BİR SAAT SONUNDA KURTARILDI

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, küçük kızı sakinleştirdikten sonra demir korkulukları kesip, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Şifa B.'yi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şifa B., dakikalarca annesine sarılarak gözyaşı döktü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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