HABER

BAŞI KEPENGE SIKIŞAN KEDİ DİĞER KEDİ SAYESİNDE KURTARILDI... O ANLAR KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

-Eyüpsultan'da bir kedinin başı kepenge sıkıştı.  -Sıkışan kediyi kurtaramayan diğer kedi, yakındaki bakkal dükkanının camlarını tırmalayıp, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayınca, bakkalın dikkatini çekti.

-Eyüpsultan'da bir kedinin başı kepenge sıkıştı.

-Sıkışan kediyi kurtaramayan diğer kedi, yakındaki bakkal dükkanının camlarını tırmalayıp, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayınca, bakkalın dikkatini çekti. Kediyi takip eden bakkal, çevredekilerin de yardımıyla kediyi kepengin altından çıkardı.

-O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)

Eyüpsultan'da, bir dükkanın kepengine başı sıkışan kediyi, bir başka kedi defalarca çekerek kurtarmaya çalıştı. Çabası sonuç vermeyen kedi, kendisine her sabah yemek veren bakkalın dükkanı önüne gitti. Dükkanın camlarını tırmalayan, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayan kediyi takip eden bakkal, kepenge sıkışan kediyi gördü ve çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bakkal Recep Fırıncı, "Sıkışan o kedi, bunu (kurtaranı) 2 gün önce dövmüş, parçalamıştı, zor ayırmıştık" dedi.

Olay, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir kişi ekmek arabasıyla geldiği iş yerinin otomatik kepengini açarak içeriye bir kasa ekmek bıratı, ayrılırken de kepengi kapattı. Bu sırada sokaktaki bir kedi, ekmek kokusunu alarak iş yerine girmek istedi. Girerken de kapanan kepengin altına kafası sıkıştı. Sıkışan kedi kurtulmak için can havliyle çırpınırken, sokaktaki bir başka kedi ona yardım etmeye geldi. Birkaç hamle yaptıktan sonra kurtaramayacağını anlayan kedi esnafın etrafında miyavlayarak onun sıkışan kediyi görmesini sağladı. Bakkal Recep Fırıncı, sıkışan kediyi kurtarmak için kepengi kaldırmaya çalıştı. Tek başına başaramayınca börekçilik yapan Ali Ökçü ile yoldan geçen bir kişi Recep Fırıncı'ya yardım etti. Üç kişi kepenkleri kaldırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

İKİ GÜN ÖNCE KENDİSİNİ DÖVEN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
Recep Fırıncı, "Her sabah olduğu gibi kediye yemeğini verip içeri girdim. Bir süre sonra kedi yerine durmayarak camlara tırmanıyor. Bir daha oturdum, kedi yine tırmandı, miyavladı falan. Yerinde durmuyor bir aşağı bir yukarı gidiyor. Sıkışan o kedi de bunu 2 gün önce dövmüş, parçalamıştı, zor ayırdık. Bu kedi de onu kurtarmaya çalışıyor, çekiyor, çekemiyor. Kedinin kafa içeride vücut dışarıda. Kepenk de elektrikli, kalkmıyor. Kedi olduğu yerde takla atıyor. Bu kedi de yardım ediyor, geliyor çekiyor. Börekçi arkadaş ile gelen bir kişiyle daha kepengi kaldırdık, kedi kurtuldu. Ama 10 dakika yattı öyle nefes aldı. Görüntülerde gördüğümüz gibi ekmekçi ekmeğini bırakıyor. Kedi ekmeğin kokusunu alıp girmek istiyor" dedi.

O ANLAR KAMERADA
O anlar ise işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, fırıncı işyerine ekmek bıraktıktan sonra ayrılıyor. Sokakta bulunan kedi içeri girmeye çalışırken kapanan kepengin altına kafası sıkışıyor. Kedi, kurtulmak için çabalarken bir başka sokak kedisi onu kurtarmak için hamlelerde bulunuyor. Diğer kedi sağa sola koşarken esnaf gelip kepengi kaldırmaya çalışıyor. Esnafı gören komşuları da gelerek kepengi kaldırıp kediyi sıkışığı yerden kurtarıyorlar. Kurtarma sırasında diğer kedi, kepeng kaldırılana kadar orada bekliyor. Kurtulan kedi ise, hızla başka bir noktaya gidiyor.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Güvenlik kamera görüntüsü
-Kedinin sıkışma anı
-Diğer kedinin yardıma koşması
-Esnafın yardıma koşması
-Kedinin kurtarılması
-Aktüel görüntüler
-Olayın meydana geldiği iş yeri
-Esnaflar ile röp ( Bakkal Recep Fırıncı ve börekçi Ali Ökçü)
-Yardıma koşan kedinin görüntüsü
-Genel ve detaylar

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Hırsızları atılan kova, tabure ve bidon da durduramadıHırsızları atılan kova, tabure ve bidon da durduramadı
Meme kanserine dikkat çekmek için yürüdülerMeme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

İngiliz vekil YPG/PKK'nın kara propagandasına alet oldu

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Barış Pınarı'na yeni manipülasyon! Anadolu Ajansı'nın fotoğrafını kullanmışlar

Yeni manipülasyon! Bu fotoğrafı kullanmışlar

Hakkari'de bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Vatandaşlar Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştu

Mehmetçik için Çamlıca Camii’ne koştular

Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu!

Terör mevzileri ateş altına alındı! Telabyad kuşatıldı

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.