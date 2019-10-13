BAŞI KEPENGE SIKIŞAN KEDİ DİĞER KEDİ SAYESİNDE KURTARILDI... O ANLAR KAMERADA 

-Eyüpsultan'da bir kedinin başı kepenge sıkıştı.

-Sıkışan kediyi kurtaramayan diğer kedi, yakındaki bakkal dükkanının camlarını tırmalayıp, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayınca, bakkalın dikkatini çekti. Kediyi takip eden bakkal, çevredekilerin de yardımıyla kediyi kepengin altından çıkardı.

-O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)

Eyüpsultan'da, bir dükkanın kepengine başı sıkışan kediyi, bir başka kedi defalarca çekerek kurtarmaya çalıştı. Çabası sonuç vermeyen kedi, kendisine her sabah yemek veren bakkalın dükkanı önüne gitti. Dükkanın camlarını tırmalayan, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayan kediyi takip eden bakkal, kepenge sıkışan kediyi gördü ve çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bakkal Recep Fırıncı, "Sıkışan o kedi, bunu (kurtaranı) 2 gün önce dövmüş, parçalamıştı, zor ayırmıştık" dedi.

Olay, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir kişi ekmek arabasıyla geldiği iş yerinin otomatik kepengini açarak içeriye bir kasa ekmek bıratı, ayrılırken de kepengi kapattı. Bu sırada sokaktaki bir kedi, ekmek kokusunu alarak iş yerine girmek istedi. Girerken de kapanan kepengin altına kafası sıkıştı. Sıkışan kedi kurtulmak için can havliyle çırpınırken, sokaktaki bir başka kedi ona yardım etmeye geldi. Birkaç hamle yaptıktan sonra kurtaramayacağını anlayan kedi esnafın etrafında miyavlayarak onun sıkışan kediyi görmesini sağladı. Bakkal Recep Fırıncı, sıkışan kediyi kurtarmak için kepengi kaldırmaya çalıştı. Tek başına başaramayınca börekçilik yapan Ali Ökçü ile yoldan geçen bir kişi Recep Fırıncı'ya yardım etti. Üç kişi kepenkleri kaldırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.