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  4. Başıboş köpekleri site dışına çıkaranlara ceza kesilmişti! Vali Gül açıkladı: 'İptal edildi'

Başıboş köpekleri site dışına çıkaranlara ceza kesilmişti! Vali Gül açıkladı: 'İptal edildi'

09.05.2024 22:50
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İstanbul Esenyurt'ta bir sitede görevli temizlik işçileri çocuklara saldıran iki başıboş köpeği, Başakşehir'de boş bir alana bırakmışlardı. Şikayet üzerine işçilere Hayvanları Koruma Kanunu'ne göre 14 bin TL idari para cezası kesilmişti. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, bir açıklama yaptı. Vali Gül, iki kişiye verilen idari cezanın iptal edildiğini bildirdi.

Başıboş köpekleri site dışına çıkaranlara ceza kesilmişti! Vali Gül açıkladı: 'İptal edildi'

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esenyurt'ta bir sitede bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının site dışına çıkarılması sonrası ilgili şahıslara yönelik cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Gül, paylaşımında, "Tesis edilen uygulama, olayın bilgilendirme aşamasındaki eksik beyanlar nedeniyle yerinde görülmemiş ve cezai işlem iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İKİ KÖPEĞİ BAŞAKŞEHİR'DE BİR BÖLGEYE BIRAKMIŞLARDI

Esenyurt'ta 22 Şubat'ta bir sitede çalışan temizlik görevlisi ve bahçıvan, çocuklara saldırdığı öne sürülen iki köpeği site dışına çıkarıp Başakşehir'de bir bölgeye bırakmıştı.

Site sakininin şikayeti üzerine bu kişilere Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 14 bin 432 lira idari para cezası kesilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt Davut Gül
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