Basic parçaları şık göstermenin 10 basit yolu

Basic parçalarla şık olmak mümkün mü? Bu sorunun cevabı tabii ki evet! Önemli olan neyi nasıl kombinleyebileceğini bilmek. Hazırsan stil turumuza başlayalım!

1. Takılardan yardım alın.

Basic parçaları şık göstermenin en etkili yollarından biri aksesuarlar. Basic parçalarla doğru takıları kombinlediğinde ortaya gerçekten göz alıcı bir sonuç çıkabilir. Maksimalist bir yaklaşımla birden fazla takıyı kombinlemek son dönemde oldukça popüler!

2. Kemer kullanın.

Oversize gömlekler, elbiseler veya blazerler bazen fazla salaş görünebilir. Beline zarif bir kemer ekleyerek hem vücut hatlarını ortaya çıkarabilir hem de kombinine küçük ama etkili bir dokunuş yapabilirsin.

3. Katmanlar oluşturun.

Basic parçaların en büyük avantajı, katmanlamaya çok uygun olmalarıdır. Yani tişörtün üzerine blazer ceket giyebilirsin veya bir kazakla kombinleyebilirsin. Bu şekilde stiline derinlik katarken daha sofistike bir tarz da oluşturabilirsin.

4. Renk uyumunu göz ardı etmeyin.

Doğru renk kombinasyonları her şeyi ama her şeyi değiştirir. Nötr tonlardan oluşan monokrom bir kombin yaparak şıklığını ortaya koyabilirsin. Siyah-beyaz ya da bej-ton kombinleri de her zaman risksiz ve etkileyicidir!

5. Ayakkabı seçimine önem verin.

Ayakkabı küçük görünse de oldukça önemli bir detaydır. Kombinin şıklık seviyesini direkt olarak değiştirir. Spor ayakkabı yerine zarif loaferlar, babetler, topuklu ayakkabılar ya da minimal sandaletler tercih ederek basit kıyafetleri daha iddialı hale getirebilirsin.

6. Çanta ile şıklığı yakalayın.

Basic kombinler oldukça sakin bir görünümde olurlar. Tam olarak bu sakin görünümü canlandırmak için kullanabileceğimiz en iyi şeylerden biri çantalardır. Dikkat çeken bir çanta ile o şıklığı yakalamak oldukça kolay. Özel bir form, doku ya da renk ile çanta, kombininin odak noktası olabilir sakin unutmayın!

7. Fular veya şal kullanın.

Son dönemin en popüler parçalarından biri de fular ve şallar. Saçına veya boynuna bağlayabilirsin. Bunun yanı sıra beline de bağlayarak o farklı ve hareketli görünümü yakalayabilirsin.

8. Saç ve makyaja özenin.

Basic bir kombini öne çıkarmanın bir diğer yolu da saç ve makyajdır. Özenle yapılmış bir saç tüm kıyafetin duruşunu etkileyebilir. Tabii bir de makyajı unutmamak lazım!

9. Ceket ile tamamlayın.

Basic bir tişörtün üzerine blazer ceket giyildiğinde her şey değişir. Ceketin gücü yadsınamayacak kadar fazladır. Doğru ve şık bir ceket seçimiyle gerçekten göz alıcı bir kombin yapmak mümkün!

10. Parçaları ütüleyin.

Ütülü parçalar her zaman kombini daha şık ve iyi gösterir. Üzerine bir tişört veya basic bir gömlek giyeceksen kesinlikle ütülü olmasına dikkat etmelisin.