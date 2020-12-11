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  4. Başına çivili sopayla vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

Başına çivili sopayla vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

11.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Başına çivili sopayla vurulan yaralıyı ambulansta linç etmeye çalıştılar

Bursa’da Suriyeliler arasında çıkan kavgada başına çivili sopa ile vurulan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans yaralı kişiye müdahale ederken, saldırganlar yaralıyı linç etmeye çalıştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında çadırda yaşayan Suriyeli mülteciler arasında alkol içerken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz şüpheli, çadırından çıkardığı çivili sopa ile Saddar Ahmad’ın kafasına ve sırtına vurdu. Kanlar içinde kalan Ahmad, Demirtaş Caddesi’ne çıkarak esnaftan yardım istedi. Esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmad olay yerine gelen ambulansa bindirilirken, kavga ettiği gruptan birkaç kişinin ellerinde sopalarla Ahmad’a saldırmaya çalıştıkları görüldü.

Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eli sopalı bir kişi gözaltına alınırken, çivili sopa ile Ahmad’ı yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasından ve maske takmama suçundan şahıslara toplamda 35 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

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(İHA)

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