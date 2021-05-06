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Başından vurulmuştu, günler sonra acı haber geldi

06.05.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde başından vurularak ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki çocuk babası Yıldırım Çelikdağ (53), 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan Çelikdağ’ın yakınları yasa boğuldu.

Başından vurulmuştu, günler sonra acı haber geldi

Edinilen bilgiye göre olay 4 Nisan Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Güney Mahallesi 1144 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldırım Çelikdağ ile A.E. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.E., tabancasıyla Yıldırım Çelikdağ’a ateş etti.

Çelikdağ, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, A.E., olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Yıldırım Çelikdağ sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

32 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan 32 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören iki çocuk babası Yıldırım Çelikdağ’ın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alan Çelikdağ’ın yakınları ysa boğulurken, talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ayrıca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sonrası kaçan A.E.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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İzmir silahlı saldırı

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