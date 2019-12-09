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Basit bir sorun gibi görmeyin! Bebeklerde burun tıkanıklığı, gaz sancılarına yol açabilir

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Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun, "Burun tıkanıklığı olan bebek, yeterince ememez, beslenemez. Beslenme sırasında çektiği güçlükten dolayı fazla miktarda gaz yutabilir ve bu da gaz sancılarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Basit bir sorun gibi görmeyin! Bebeklerde burun tıkanıklığı, gaz sancılarına yol açabilir

Medicana'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Solgun, bebeklerin burun tıkanıklığına yatkın olduğunu ve bebeklerin burnu kolay kuruduğunu, tıkandığını belirtti. Solgun, "Basit bir sorun olarak görünse de bebeklerde burun tıkanıklığı beslenmeyi ve uyku kalitesini olumsuz yönde etkiler. Üstelik ailelerde enfeksiyon bulgusu olarak algılanabildiğinden rahatsız eder" değerlendirmesinde bulundu.

Solgun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burun tıkanıklığı olan bebek, yeterince ememez, beslenemez. Beslenme sırasında çektiği güçlükten dolayı fazla miktarda gaz yutabilir bu da gaz sancılarına yol açabilir. Burun tıkanıklığı sürerse orta kulağın havalanması etkilenebilir ve orta kulak enfeksiyonu gelişebilir. Burun, akciğerlere giren havayı ısıtır, nemlendirir ve filtre eder. Burnu tıkalı bebek sadece ağızdan nefes alabilir bu da soğuk ve kirli havanın burnun filtresinden geçmeden doğrudan akciğerlere geçmesine neden olur. Burnu tıkalı çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları bu yüzden sık görülür.

Beslenemeyen, uyuyamayan huzursuz bir bebek endişeli, uykusuz bir aile demektir. Enfeksiyon, alerjiler ve irritanlar, kuru hava, burunun anatomik, doğuştan gelen yapısal anomalileri, , koanal atrezi( beslenirken morarma), burun duvarı şekil bozuklukları(deviasyon) , burunda yabancı cisim, ve bazı burun açıcı ilaçların uygunsuz kullanımı burunda tıkanıklığa neden olur. Bazen de özellikle küçük bebeklerde görülen fizyolojik bir burun tıkanıklığı vardır. Yumuşak olan burun kıkırdakları, bebek nefes alırken, birbirine yapışır ve bebeğin zaten dar olan burun kanalını iyice daraltırlar; bu yüzden hava daha dar bir yerden geçmeye çalışırken hırıltı şeklinde bir ses çıkarır. Bu da bebekte burun tıkanıklığı hatta hırıltı olduğu şeklinde algılanır. Aslında tamamen bebeklerin burun anatomisiyle ilgili durumlarda burun tıkanıklığı yapabilmektedir."

bebek

ORTAMIN İDEAL NEM ORANI YÜZDE 30-50 ARASI

Sağlıklı bir bebekte rutin temizlik ihtiyacı olmadığını belirten Solgun, banyo sırasında burun içerisine giren su burun içindeki birikintilerin yumuşayarak atılmasını sağladığını belirtti.

Solgun, "Banyo sonrası bu kirler yumuşak bir kağıt mendil veya tülbent yardımıyla alınabilir. Kış aylarında yanmaya başlayan kaloriferler veya yazın klima kullanımı ortam neminin azalmasına ve böylece bebeğin fizyolojik burun salgılarının burun içinde kuruyarak tıkanıklık gelişimine sebep olabilir. Bu tip tıkanıklıklarda ortam neminin düzenlenmesi koruyucu olabilir. Yaşadığımız ortamın ideal nem oranı yüzde 30 ile yüzde 50 arası olmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

"Nem oranını yükseltmek için soğuk veya sıcak buhar makinelerinin sürekli kullanımı önerilmez; bakteri, küf, akar gibi zararlı organizmaların ortamda aşırı gelişimine sebep olabilir." diyen Solmaz şunlara vurgu yaptı: "Ayrıca kışın oda sıcaklığının 24 dereceyi geçmemesine dikkat etmek gerekir, zira daha yüksek sıcaklıklarda nem oranı daha da düşerek kurumayı arttırabilir. Burun temizliği sadece kuruma için yapılacak ise, en ideali ringer-laktat içeren burun damlaları kullanımıdır. Bebeklerde burun içinin temizliğinde bir diğer çok etkili metot burun aspiratörleridir. Bebeklerin burun içi mukozaları çok hassas olduğu için zorlu temizlikler sonrası ufak kanamalar olabilir. Bu nedenle çok sık aspiratör temizliği yapmamakta fayda vardır."

(AA)

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