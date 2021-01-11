Basit masaj hareketleri ile ağrıya nasıl müdahale edilir?

Günümüzde şehir hayatının getirdiği koşturma ve iş hayatındaki yoğunluk fiziksel olarak zorlanmamıza neden olabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkacak ağrılar da içinde bulunduğumuz koşulları çekilmez kılabilir. Bu noktada uygulayacağınız birkaç basit masaj hareketi ise baş ve boyun ağrısı çekenler için kurtarıcı rol üstlenecek.

TOPUKLU AYAKKABI KORKULU RÜYANIZ OLMAYACAK

Gün içinde topuklu ayakkabı giydiğiniz için gece krampları ya da alt bacağınızda ağrı hissediyorsanız bacağınızı biraz öne doğru uzatın. Ayak parmaklarınızı yukarı doğru çekip bırakın. Bacağınızın arka kaslarının gerildiğini fark edeceksiniz. Bunu birkaç defa tekrarlayın. Ancak hareketi yaparken parmaklarınızı aşağı yöne doğru hareket ettirmemeye özen gösterin. Bunun nedeni ayaklar sürekli aşağı yöne baktığından dolayı bölgede bir gerginlik oluşur ve bu da ağrıya sebep olur. Egzersiz sırasında parmaklarınızı aşağıya doğru itmeniz de bu gerginliği artıracağından ağrının şiddetlenmesine neden olabilir.'



