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Basit masaj hareketleri ile ağrıya nasıl müdahale edilir?

11.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Gün içinde yaşanan ağrılardan basit masaj hareketleriyle kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen spor eğitmeni Hakan Nergis, ağrılardan kurtulmak için yapılması gerekenleri anlattı. İşte gerek ofiste, gerek toplu taşımada rahatlıkla uygulayabileceğiniz o masaj hareketleri...

Günümüzde şehir hayatının getirdiği koşturma ve iş hayatındaki yoğunluk fiziksel olarak zorlanmamıza neden olabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkacak ağrılar da içinde bulunduğumuz koşulları çekilmez kılabilir. Bu noktada uygulayacağınız birkaç basit masaj hareketi ise baş ve boyun ağrısı çekenler için kurtarıcı rol üstlenecek.

Konuyla ilgili bilgi veren spor eğitmeni Hakan Nergis, uygulanabilecek basit hareketleri anlattı:

BASİT BOYUN AĞRISI EGZERSİZİ

'Elimizi şakaklarımıza doğru koyduğumuzda, boynumuzu sağa doğru büktüğümüzde boyun kasımızın gerildiğini fark edeceğiz. Sonrasında tam tersi yöne uygulayacağız. Burada da gerginlik oluştuğunu fark ettikten sonra bırakacağız.

BU YÖNTEMLERLE BAŞ AĞRISINI YOK EDİN

Baş ağrısı yaşıyorsanız şakaklara müdahale ederek ağrıdan kurtulma şansımız mümkün. İşaret parmağı ve orta parmağı birleştirerek şakaklarınızı ovun. Önce önden geriye doğru, ardından yukarı aşağı doğru şakaklarınızı ovarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Yine baş ağrısından muzdaripseniz elinizin üst kısmı ve baş parmakla işaret parmağı arasındaki bitişme noktasına baskı yapıp bırakabilirsiniz. Bunu birkaç defa tekrarlarsanız baş ağrınızın geçtiğini göreceksiniz.

TOPUKLU AYAKKABI KORKULU RÜYANIZ OLMAYACAK

Gün içinde topuklu ayakkabı giydiğiniz için gece krampları ya da alt bacağınızda ağrı hissediyorsanız bacağınızı biraz öne doğru uzatın. Ayak parmaklarınızı yukarı doğru çekip bırakın. Bacağınızın arka kaslarının gerildiğini fark edeceksiniz. Bunu birkaç defa tekrarlayın. Ancak hareketi yaparken parmaklarınızı aşağı yöne doğru hareket ettirmemeye özen gösterin. Bunun nedeni ayaklar sürekli aşağı yöne baktığından dolayı bölgede bir gerginlik oluşur ve bu da ağrıya sebep olur. Egzersiz sırasında parmaklarınızı aşağıya doğru itmeniz de bu gerginliği artıracağından ağrının şiddetlenmesine neden olabilir.'

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