Basit önlemlerle cildinizdeki yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz

Yaşlanmanın cilde verdiği belirtilerden çoğu kişi hoşlanmaz. Bu durumu ertelemek için elinden geleni yapar. Pahalı kozmetik ürünler satın almak ise bun önlemlerin başında gelir. Ancak yaşımız ilerledikçe hücreler eskisi gibi yenilenmediğinden, cildimiz de formunu koruyamaz hale gelir. Bu durum tamamen tersine çevrilemese bile yavaşlatıp, azaltabiliriz. Evde yapacağınız birkaç basit uygulama ile yaşlılık belirtilerinizi minimum seviyeye indirmeniz mümkün olacak!

CİLDİ GENÇLEŞTİREN BEŞ HARİKA YÖNTEM

1) ALNINIZA MASAJ YAPIN

Yüz sarkmaları masaj yaparak önleyebilirsiniz. İki elinizin işaret ve orta parmaklarını kullanarak alın bölgenize nazik bir şekilde masaj yapmak, altta yatan kasları harekete geçirmenizi sağlar. Böylelikle alnınızdaki sarkmaları engellemekle kalmaz, aynı zamanda yüzünüzün daha altta kalan bölgelerinin de gerilmesini sağlamış olursunuz.

2) SALATALIK SUYU MASKESİ KULLANIN

Göz altlarınıza salatalık suyu maskesi uygulayarak yanak bölgenizdeki sarkmaların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. Çünkü salatalığın nemlendirici özelliği, cildinizi dinlendirmek için birebirdir. Salatalık maskesi yapmak için, salatalıkları soyup doğrayarak miksere atmanız, sonrasındaysa suyunu süzüp posasını kullanmanız yeterlidir.