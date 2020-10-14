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Basit önlemlerle cildinizdeki yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaşımız ilerledikçe cildimizde kendini göstermeye başlaya yaşlanma belirtilerinden çoğu kişi hoşlanmaz. Yaşlanma belirtilerini yok etmek şimdilik imkansız olsa da cildinizde meydana gelen belirtilerini azaltabiliriz. Hem de herkesin yapabileceği basit uygulamalarla...

Basit önlemlerle cildinizdeki yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilirsiniz

Yaşlanmanın cilde verdiği belirtilerden çoğu kişi hoşlanmaz. Bu durumu ertelemek için elinden geleni yapar. Pahalı kozmetik ürünler satın almak ise bun önlemlerin başında gelir. Ancak yaşımız ilerledikçe hücreler eskisi gibi yenilenmediğinden, cildimiz de formunu koruyamaz hale gelir. Bu durum tamamen tersine çevrilemese bile yavaşlatıp, azaltabiliriz. Evde yapacağınız birkaç basit uygulama ile yaşlılık belirtilerinizi minimum seviyeye indirmeniz mümkün olacak!

CİLDİ GENÇLEŞTİREN BEŞ HARİKA YÖNTEM

1) ALNINIZA MASAJ YAPIN

Yüz sarkmaları masaj yaparak önleyebilirsiniz. İki elinizin işaret ve orta parmaklarını kullanarak alın bölgenize nazik bir şekilde masaj yapmak, altta yatan kasları harekete geçirmenizi sağlar. Böylelikle alnınızdaki sarkmaları engellemekle kalmaz, aynı zamanda yüzünüzün daha altta kalan bölgelerinin de gerilmesini sağlamış olursunuz.

2) SALATALIK SUYU MASKESİ KULLANIN

Göz altlarınıza salatalık suyu maskesi uygulayarak yanak bölgenizdeki sarkmaların önüne rahatlıkla geçebilirsiniz. Çünkü salatalığın nemlendirici özelliği, cildinizi dinlendirmek için birebirdir. Salatalık maskesi yapmak için, salatalıkları soyup doğrayarak miksere atmanız, sonrasındaysa suyunu süzüp posasını kullanmanız yeterlidir.

3) AĞIZ KASLARINIZI ÇALIŞTIRIN

Yüz ve yanak bölgesindeki sarkmaların önüne geçmenin başka bir yolu ise ağız kaslarınızı çalıştırmakta saklıdır. Çünkü ağız bölgenizdeki kasların kuvvetlenmesi, yüzün geri kalanının gerginleşmesine katkıda bulunur. Yapabileceğiniz bazı egzersizler ise, üç saniye boyunca "peynir" der gibi ağzınızı yana açmak ve sanki bir hayaletmiş gibi dudaklarınızı uzatıp "U" sesi çıkarmak olabilir. Her iki hareketi de üçer saniye boyunca yaparak egzersizin bir turunu tamamlayıp, sonrasında bu hareketleri tekrar etmeye başlayabilirsiniz.

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4) YANAKLARDAKİ ÖLÜ DERİYİ TEMİZLEYİN

Karbonat, cildi sağlıklı kılan, etkili bir maddedir. Dolayısıyla yanaktaki ölü deriyi karbonatla temizlemek cildinizdeki sarkmayı engeller. İki çay kaşığı karbonatı iki çay kaşığı suda eritin. Elde ettiğiniz karışımı, temiz cilt üzerine masaj yaparak uygulayın. Otuz saniye masaj yaptıktan sonra, karışımı yüzünüzde bir buçuk dakika bekletin. Son olarak ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Bu işlemi haftada bir yaparak gözeneklerinizi temizleyip sıkılaştırabilirsiniz. Böylelikle daha yumuşak, temiz ve parlak bir cilde sahip olursunuz.

5) ÇENE ALTINIZDAKİ DERİYİ NEMLİ TUTUN

Yaşlandıkça vücuttaki kolajen oranı azaldığından, cilt sarkmaya başlar. Ancak bunun önüne geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken ise, çenenizin alt bölgesine düzenli olarak nemlendirici sürmek. Evet, çene altındaki sarkmayı engellemek gerçekten de bu kadar basit. Çünkü çenenin alt kısmını nemli tutmak, vücuttaki kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olur. Vücuttaki kolajen seviyesi arttığında ise cilt, yer çekimine karşı daha çok direnç kazanır, dolayısıyla da daha az sarkar.


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