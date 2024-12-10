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  4. Basit sanılıyor ama... Alışveriş öncesi yapılan bu hata gereksiz harcamayı artırıyor!

Basit sanılıyor ama... Alışveriş öncesi yapılan bu hata gereksiz harcamayı artırıyor!

10.12.2024 15:25
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Sadece bir içecek değil, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor ancak yanlış zamanda içilen kahve sizi zarara sokabilir. Alışveriş öncesi kahve içmenin, hedonik (keyfi) alışverişi tetiklediğini ifade eden Diyetisyen Şükriye Eral, bu nedenle, alışveriş öncesinde kahve içmenin, gereksiz harcamaları artırabileceğine dikkat çekti.

Basit sanılıyor ama... Alışveriş öncesi yapılan bu hata gereksiz harcamayı artırıyor!

Diyetisyen Şükriye Eral, Türk kahvesinin sadece bir içecek değil, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Eral, Türk kahvesinin hem lezzetli hem de kültürel anlam taşıyan bir içecek olduğunu, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde tüketildiğinde faydalarının da büyük olduğunu aktardı. Kahvenin pazarlama stratejilerindeki etkisine de değinen Şükriye Eral, yapılan araştırmaların alışveriş öncesi kahve içmenin, hedonik alışverişi tetiklediğini gösterdiğini, bu nedenle de alışveriş öncesinde kahve içmenin, gereksiz harcamaları artırabileceğine dikkat çekti.

Türk kahvesinin, diğer kahvelerden farklı olarak doğrudan kahve ile suyun birleşmesiyle hazırlandığını ve telvesiyle içilen tek kahve türü olduğunu aktaran Eral, “Bu eşsiz yöntem, kahvenin biyoyararlılığını artırarak daha etkili bir içecek olmasını sağlar” diye konuştu.

"GÜNLÜK KAFEİN ALIMINI SINIRLAMAK İSTEYENLER İÇİN İDEAL BİR SEÇENEK"

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Bir fincan sade Türk kahvesinin yaklaşık 7-8 kalori ve 50-75 miligram arasında kafein barındırdığını ifade eden Diyetisyen Eral, “Diğer kahvelere kıyasla kafein içeriği daha düşük olan Türk kahvesi, sağlıklı bireylerin günlük kafein alımını sınırlamak isteyenler için ideal bir seçenektir” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK İDEAL MİKTAR

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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sağlıklı bir birey için günlük ortalama 300 miligram kafeinin yeterli kabul edildiği bilgisini paylaşan Diyetisyen Şükriye Eral, “Bu da yaklaşık olarak günde 4 fincan Türk kahvesine denk gelir. Ancak, hamileler, kalp rahatsızlıkları olanlar veya kafeine duyarlı bireyler için bu miktar daha düşük tutulmalıdır” dedi.

TİP-2 DİYABETİ ÖNLER

kahve

Kafeinin; metabolizma hızını artırarak yağ yakımını desteklediğini söyleyen Eral, “Ayrıca, kafein beyin fonksiyonlarını iyileştirir, günlük enerji seviyenizi yükseltir. Yapılan araştırmalar, günde 1-2 fincan kahve tüketiminin tip-2 diyabeti önlemeye yardımcı olabileceğini de göstermektedir” ifadelerini kullandı.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

KAHVE2

Spor öncesinde kafein alımının yağ yakımını artırabileceğini düşünülerek tercih edilmesinin doğru olmadığını dile getiren Eral, kalp çarpıntısı, ergenlik dönemi ya da yoğun spor yapan bireyler için yüksek kafein alımının önerilmediğini belirterek, kafein alımının kişisel sağlık durumuna göre ayarlanması gerektiğini ifade etti.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kahve alışveriş
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