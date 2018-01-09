KADIN

Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları

Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları

Basit yöntemlerle etkili görünmenin yolları

Hepimiz iyi görünmek istiyoruz ancak, ayna önünde harcayacak çok vaktimiz yoksa bu küçük şeyler imdadımıza yetişiyor. Birkaç dakika içinde en iyi bakımı sağlayan yöntemler, eminiz işinize yarayacak.

Cilt sıkılaştırmada pirinç suyu

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Araştırmalar, pirinç suyunun cildinize bir takım avantajlar sağlayabileceğini gösteriyor. Pirinç suyu gözeneklerinizi ve cildinizi sıkılaştırır. Yarım fincan pirinci alın ve 2 bardak su ekleyin. 15 dakika sonra pirinci sudan alın. Suya pamuk batırın ve yüzünüze uygulayın.

Çay pansumanı

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Siyah ve yeşil çayın cildinize anti-inflamatuar etkiler getiren güçlü antioksidanlar içerdiği kanıtlanmıştır. Ne yapmalı? Kullanılmış birkaç çay torbasını buzdolabında soğutun. Ve 5 dakika boyunca gözlerinizin altında bekletin.

Göz altı morluklarınıza soğuk kaşık kullanın

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2 adet soğuk kaşık, gözlerindeki koyu halkaların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ne yapmalı? Kızarıklık ve şişmeyi azaltmak için 2 metal kaşık alıp buzdolabına koyun ve soğumalarını bekleyin. Birkaç saniyeliğine gözlerinizin üzerine koyun ve kaşıkların ısınmasını hissedene kadar dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapın.

Muzlu kabuklarını cilt nemlendirmede kullanabilirsiniz

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Muzlar ve hatta kabukları, magnezyum ve C vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Her gün yüzünüzde bir muz kabuğu uygulamak, cildi besler ve yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Beyaz saçları gizlemek

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Besin yetersizliği, stres, sigara erken ağaran saçlara neden olabilir. Ana sebebini bulmak daha iyidir. Ancak şu anda çözüme ihtiyacınız varsa, maskara kullanın.

Siyah noktalardan kurtulmak için maske

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Kömür maskesi cildinize anında parıltı vermek ve gözeneklerinizi derinlemesine temizlemek için mükemmel bir yoldur. Siyah, beyaz ya da istenmeyen yüz kıllarından kurtulmanıza yardımcı olur. Bunun için malzemeler: 1/2 çay kaşığı tatlandırılmamış jelatin, 1 çorba kaşığı damıtılmış su ve 1/2 çay kaşığı aktif kömür. Tüm malzemeleri karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Kurumaya bırakın. Maskeyi yukarı doğru yönde soyun.

Süt

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Laktik asidin cilde birçok yarar sağladığı kanıtlanmıştır. Pamuğu bir süte daldırın. Yüzünüzü ve boynunuzu temizleyin. Ilık su ile temizleyin.

Çilekler dişleri daha beyaz hale getirebilir

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Daha beyaz bir gülümseme istiyorsanız, çilekleri doğal bir beyazlatma yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca çileğin içindeki malik asit sayesinde sarı lekelerden de kurtulabilirsiniz. Püre haline getirilmiş bir çileği yarım çay kaşığı kabartma tozuyla karıştırın dişinize uygulayın. 5 dakika bekletin ve yıkayın.

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