Başka türlü bir kariyer mümkün mü?

Ya da bazılarımız ihtiyacı, birini seçmek yerine, mevcudu bırakmadan yeni bir tanesini daha yaşamına katmak. Bu olasılık ve analizlerden sıyrılıp sizi birkaç dakikalığına masalsı bir alana girmeye davet ediyorum. Mevcut kariyeriniz bir masal diyarı olsaydı, nasıl bir diyar olurdu? Nasıl bir masalın içinde ne yapıyor olurdunuz? Güzel bir bahçede şifalı meyveler veren bir ağaç mı? Altından kafesleri olan bir sarayın içinde yaşayan bir prens, prenses, kral veya kraliçe misiniz? Anka kuşunun üzerinde diyarları gezen bir gezgin mi? Yaşadığı ormanı çok iyi tanıyan, işini çok iyi bilen bir ormancı mı? Şapkasından envai çeşit güzellikleri çıkaran bir sihirbaz mı? Bütün hayatını kedilerden kaçarak geçiren bir farecik mi? Ya da istenmeyen işleri yaparak yaşamını geçiren ve dünyanın kendisinden haberi olmayan Kül Kedisi mi? Kendinize birkaç dakika verip bu soruların cevabının gelmesine izin verin. Şu an neredesiniz? Hangi diyarda, ne yaparak yaşıyorsunuz? Bu diyarda size neler iyi geliyor? Neleri değiştirmek iyi gelir? Bu diyarda nasıl biri olmak istersiniz? Veya olduğunuz “siz” in başka bir diyara mı gitmeye ihtiyacı var? Hayatınız bir hikaye olsaydı, bu hikayeye nerede nasıl devam etmeyi seçerdiniz? Peki, hikayenizin bundan sonraki bölümünün başlığı ne olurdu? Sizin için başka türlü bir kariyer nasıl olurdu?

Kariyer koçluğu nedir? Kariyer Koçluğu kişinin tüm yaşama bakışını dikkate alarak, “esnek bir odakla” kariyerine yönelik bir koçluk alanıdır. Kariyer Koçluğu çok farklı şekillerde gerçekleşebilir. Kimi zaman kişi mevcut kariyerinde daha başarılı, etkili veya mutlu olmak için kariyer koçuna ihtiyaç duyar. Kimi zaman da yepyeni bir kariyerin karar aşamasında kariyer koçuna başvurur. Kişi nasıl bir kariyer istediği ile ilgili hiçbir fikri yokken de danışabilir. Bazen de bunların biri için gelip koçluk sürecinden sonra bambaşka bir tanesiyle devam etmeyi seçebilir. Dolayısıyla kariyer koçluğunda tüm olasılıkların mümkün olduğu, bütünsel ve geniş bir yaklaşım etkili olmaktadır. Yıllar geçiyor ve bizler otomatik pilotta aynı varsayım, ön yargı ve korkularla aynı şeyleri hayatımızda yaratmaya devam ediyoruz. Eğer yaşamınızda şu anda olanlardan başka bir şeyler yaratmak istiyorsanız, bir kariyer koçu ile çalışarak kariyerinizi yeniden inşa edebilirsiniz. Çünkü sizin için de başka türlü bir kariyer mümkün.

Kariyer koçluğunun 4 faydası Kariyer koçluğu, sevdiğiniz işi yapmayı ya da yaptığınız işi sevmeyi sağlayan bir farkındalık ve bakış açısı kazandırır. Bir Kariyer koçu ile birlikte çalışarak, iş yaşamınızda varmak istediğiniz hedefe ulaşmak için gerekli stratejiyi kurmayı öğrenirsiniz. Profesyonel hayatınızda gerçek istek ve hedeflerinizi fark edersiniz. Sevdiğiniz işe kavuşur veya mevcut işinizde keyifle ve üreterek çalışmanın yollarını keşfedersiniz. 1-İş yaşamınızda sizi yoran kişi ya da durumları ne şekilde yöneteceğinizi öğrenirsiniz.

2-Kariyeriniz ile ilgili belirsizlikler ortadan kalkar.

3-Profesyonel hayatınızda neyi isteyip neyi istemediğinizi fark edersiniz.

4-Kariyeriniz ile ilgili yeni bir bakış açısı ve davranış modeli geliştirmenizi sağlar.

5-Hangi özelliklerinize yatırım yapıp geliştireceğinizi bilirsiniz. Kariyer koçu seçerken nelere dikkat edilmelidir? Kariyer Koçunuzun Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan (ICF) sertifikalı bir koç olduğundan emin olun. Ayrıca kendisinin yeterince uzun bir süredir farklı kariyer yolculuklarında bulunmuş olmasında da fayda vardır.

Kariyer koçunu kimler tercih etmelidir? •İşinde potansiyelini ortaya çıkaramamış kişiler.

•Kariyerine yeni bir yön çizmek isteyenler.

•Sık sık iş değiştiren ancak bir türlü istediği işi veya iş ortamını bulamayanlar.

•Kariyerine yeni başlayacaklar.

•Mevcut işinde mutluluğu bulamamış olanlar. Kariyer koçuyla nasıl bir çalışma izlenir? Kariyer koçluğuna danışanların değerlerini, yaşam amacını ve hedeflerini ortaya çıkarma süreciyle başlanır. Sürecin devamında kariyerine dair kişinin engelleyici inançları üzerinde çalışılır. İş deneyimleriniz, becerileriniz ve güçlü yönlerinizi de değerlendirdikten sonra, kariyer hedeflerinizi belirlenir. Birlikte ortaya çıkarılan hedeflere yönelik planlar ve aksiyonlar çalışmayı takip eder. Minimum 6 seanslık bir taahhüt ile çalışmaya başlıyoruz. Bu kalıcı sonuçlar almak için tavsiye ettiğimiz en kısa koçluk süreci. İş dünyasında kadınlar değerlerinden ödün vermeyecekleri meslekleri seçmeliler İş dünyasında kadınlar kendi kişisel değerlerinden ödün vermeyecekleri meslekleri seçmeliler. Çünkü değerlerimiz ile uyuşmayan bir işte başarılı ve mutlu bir şekilde çalışmamız mümkün değil. Maalesef ki çok genç yaşlarda yapılan meslek seçimlerinde ailenin, eşin, dostun, akrabaların veya arkadaşların etkileriyle, bizi mutlu edecek meslekleri değil de, “başkalarının gözüyle seçmemiz gereken” meslekleri seçiyoruz.