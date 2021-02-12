Başkalarına seks yapmaları için ilham veren çift ayda 543 bin TL kazanıyor

Koronavirüs salgını sırasında bir OnlyFans hesabı oluşturan Luana Kazaki ve Arthur O Urso, platforma yükledikleri yetişkin içerikleriyle bir ayda 543 bin TL (56 bin sterlin) kazandı.

Çift, OnlyFans üzerinden seks tüyoları paylaşıyor.

Üyelik ücreti ile çalışan sitede ortak bir profil paylaşan çift, yatak odasında zorluk çeken çiftlere seks tüyorları veriyor.

Yaptıkları iş hakkında konuşan çift “Pandemide seks yapmak konusunda diğer çiftlere ilham veriyoruz” dedi. İkili başka çiftlere yardım ederek her ay neredeyse bir servet kazanıyor.

Verdikleri tavsiyelerle her ay bir servet kazanıyorlar.

Pandemi sırasında dünyanın birçok yerinde boşanan çift sayısında bir artış yaşandı. OnlyFans hesapları sayesinde bu istatistikleri düşürmeye yardımcı olduğunu söyleyen çift “Platformda insanlara farklı pozisyonlar öğretiyoruz, hatta çiftleri eş değiştirmeleri için cesaretlendiriyoruz. Birçok çift öğrettiğimiz teknikleri bilmiyordu; ancak verdiğimiz ipuçları çiftlerin evde yakınlaşmasını sağladı” dedi.

Çift pandemi sırasında OnlyFans hesabı açtı.

Luana ve Arthur, platfomun en büyük gelir kaynağı olduğunu; ancak artık kendi aile işlerini kurmak istediklerini söyleyerek “OnlyFans bize sonsuz fırsatlar sağladı” dedi.



