HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkale’de patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale’de patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

27.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkale’de patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon sonucunda patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 27 Ocak 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet EYP ile tuzaklanmış tüp, 3 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çektiDikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti
Facebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yolFacebook şifremi unuttum diyenler işte izleyeceğiniz yol

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Antalya'da şiddetli fırtına! Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Hızı 90 kilometreye çıktı, balığı balkona fırlattı

Avcılar'da İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

İstanbulkart için HES kodu eşleştirme kuyruğu

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Koronavirüs aşısında 80 yaş ve üzeri için aşılama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlarla ilgili açıklama: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar tespit edildi

HDP'li vekilin aldığı o telefondan bakın neler çıktı

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması! O tarihe dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.