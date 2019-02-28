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Başkan Adayı Azmi Ekinci, İmam Hatipli gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, İstanbul Öğrenci Meclisi’nin düzenlediği Kariyer Günleri programında konuştu.

Başkan Adayı Azmi Ekinci, İmam Hatipli gençlerle buluştu

İSTANBUL,(DHA)- AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, İstanbul Öğrenci Meclisi’nin düzenlediği Kariyer Günleri programında konuştu. Ekinci, “Toplumun değişim ve dönüşümü noktasında İmam Hatipler olarak önemli roller üstlenmeliyiz’’ dedi.

AK Parti 26’ncı dönem milletvekili ve AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, İstanbul Öğrenci Meclisi’nin düzenlediği Kariyer Günleri programında öğrencilerle buluştu. Çok sayıda İmam Hatip Lisesi öğrencisiyle bir araya gelen Ekinci, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Kur’an tilavetiyle başlayan programa AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Resul Ekiz, Hürriyet ve adalet platformu temsilcisi Sait Çerman ve İstanbul Öğrenci Meclisi Başkanı Necip Fazıl Elmas katıldı.

“TOPLUMUN GELİŞİMİ NOKTASINDA İMAM HATİPLER OLARAK ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENMELİYİZ”

Programda konuşan AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci, “Bir İmam Hatiplinin,İmam Hatip’e gitme gerekçesi ne ise o gerekçe aslında siyasi tercihidir, hayata bakış tercihidir; orda siyasetle pek iliştiremesek de sonuçta merkezde siyaset olmasada bir hayat tarzı, bir yaşam tarzı tercihidir ve bu yaşam tarzı, bu duruş Türkiye’de siyasal alana kaydırılan bazen de istismar edilen bir alandır. İmam Hatip resmi olarak kurulmasına rağmen yasal bir zeminde kurulmasına rağmen imam hatip liseleri her zaman bu devletin dövdüğü okullar olmuştur. Her zaman dayak yemiştir. Her zaman tehlike olarak görülmüştür. Yasal zeminde kurulan İmam Hatipler bu ülkeye tehlike olarak addedilmiştir.

Velevki beri taraftan sürekli baskı altına alınıp sürekli ötekileştirilmiştir. Halbuki İmam Hatipler, dinini imanını öğrenmek, aynı zamanda ülkeye faydalı bir genç olarak yetişmek için kurulan okullardır. Biz diğer okullarda okuyan öğrencilerin dinini, imanını öğrenmediğini iddia etmiyoruz. Burada eğitim yapılıyor, Kur’an öğretiliyor, hadis öğretiliyor, tefsir öğretiliyor, kelam öğretiliyor. Dolayısıyla bu toplumun değişim ve dönüşümü gelişimi noktasında İmam Hatipler olarak, önemli roller üstlenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Azmi Ekinci, İmam Hatipli gençlerle buluştuBaşkan Adayı Azmi Ekinci, İmam Hatipli gençlerle buluştuBaşkan Adayı Azmi Ekinci, İmam Hatipli gençlerle buluştu

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