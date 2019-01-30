Büyükçekmece Belediyesi, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için belediye hizmet binası içerisinde stant kurdu.

Organ bağışı yaparak başka hayatlara can katmak isteyen tüm vatandaşlar, Büyükçekmece Belediyesi’ni ziyaret ederek organ bağışı formunu doldurup başvuruda bulunabilecek. İstanbul Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Büyükçekmece Belediyesi hizmet binasına kurulan organ bağışı standına Büyükçekmecelilerin ilgisi yoğun oldu.

“İnsanlara yeni bir hayata verebilirsiniz”

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Hayattayken organ bağışında bulunmak bırakabileceğiniz en büyük miraslardan bir tanesidir. Ölüm döşeğinde olan bir hastayı tekrar hayata kazandırmak kadar güzel bir duygu olamaz. Ben düzenli olarak hastaneye gidip kan bağışında bulunuyorum. Hasta insanlara yardımda bulunabiliyorsam ne mutlu bana. Organ bağışında bulunarak insanlara yeni bir hayat verebilirsiniz. Her bir organ bağışı yeni bir hayattır” dedi.

Organ bağışı için form doldurmak isteyen vatandaşlar 14-16-21 ve 23 Ocak tarihlerinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında Büyükçekmece Belediyesi’ni ziyaret edebiliyor.

