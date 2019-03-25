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Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediye Başkanı’nın son 5 yılda yapılan 137 meclis toplantısının sadece 4 tanesine katıldığını belirterek, Mudanya’da yapacakları işler için muhatap bulamadıklarını söyledi.Mudanya’da ilçe belediyesi tarafından yapılması gereken Çakaldere köprüsü ve yol asfaltlama çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Belediye Başkanı’nın son 5 yılda yapılan 137 meclis toplantısının sadece 4 tanesine katıldığını belirterek, Mudanya’da yapacakları işler için muhatap bulamadıklarını söyledi.
Mudanya’da ilçe belediyesi tarafından yapılması gereken Çakaldere köprüsü ve yol asfaltlama çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, dere ıslah çalışmalarının da hemen başlatılması yönünde talimat verdi.
Bursa’nın 17 ilçesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ulaşımdan spora, altyapıdan tarihi mirasa kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi tarafından yapılması gereken ancak 2 yıldır tek bir çözüm üretilmeyen Çakaldere Köprüsü ile Burgaz ve Eğitim mahallelerini bağlayan yolun asfaltlama çalışmalarını da yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş beraberindeki AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Ünal ile birlikte çalışmaların devam ettiği Çakaldere köprüsünde incelemelerde bulundu. Bölgede yaşan vatandaşların talepleri üzerine Çakaldere’nin bir an önce ıslah edilmesi için BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e talimat veren Başkan Aktaş, sorumluluğun kimde olduğun bakmaksızın vatandaşların rahatı için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.
"Muhatap bulamıyoruz"
Çakaldere Köprüsü ve iki mahalleyi birbirine bağlayan yolun Mudanya Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu ve 2 yıldır bölge insanını rahatsız eden bir konu olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Mudanya’da yapılacak çalışmalarla ilgili olarak muhatap bulmakta zorlandıklarını vurguladı. Çakaldere Köprüsü ile Burgaz ve Eğitim Mahallelerini bağlayan yolun Mudanya Belediyesi sorumluluğunda olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Köprü BUSKİ tarafından yapıldı. Yol asfaltlama çalışmalarını da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hem derenin su taşkınlarına yol açmaması hem de görsel olarak bölgeye estetik bir görünüm kazandırmak için dere ıslah çalışmalarını da hemen başlatıyoruz. Biz Mudanya’da yapılacak çalışmalarla ilgili muhatap bulamıyoruz. Son 5 yılda yapılan 137 meclis toplantısının 4 tanesine gelen bir ilçe belediye başkanıyla karşı karşıyayız. Bunu Mudanyalıların iyi değerlendirmesini istirham ediyorum. İlçe ile Büyükşehir arasındaki ahenk çok önemli. Marinalar, daha temiz bir Mudanya, park düzenlemelerinin olması bu ahenge bağlı” diye konuştu.

Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”

Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”

Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”

Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”

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