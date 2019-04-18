HABER

Başkan Aktaş’a Çin’den davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teknoloji firması Huawei tarafından Mayıs ayında Çin’de düzenlenecek akıllı şehirler zirvesine konuşmacı olarak katılacak.Başkan Alinur Aktaş, Huawei Türkiye Direktörü LiuHuaihua’yı ağırladı.

Başkan Aktaş’a Çin’den davet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teknoloji firması Huawei tarafından Mayıs ayında Çin’de düzenlenecek akıllı şehirler zirvesine konuşmacı olarak katılacak.
Başkan Alinur Aktaş, Huawei Türkiye Direktörü LiuHuaihua’yı ağırladı. Merinos’taki Binted başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aktaş’a, 14-15 Mayıs tarihleri arasında Shenzhen kentinde gerçekleşecek teknoloji zirvesine konuşmacı olarak katılması yönünde davetiye verildi. Ziyarette, zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 400’ü aşkın belediyenin katılacağını ifade eden Huawei Türkiye Direktörü LiuHuaihua, Başkan Aktaş’a ‘akıllı şehircilik alanında yürüttükleri çalışmalara ve çözümlere dâir kısa bir sunum yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge Şube Müdürlüğü bünyesinde akıllı şehircilik birimi oluşturduklarını,Bursa’da başta trafik olmak üzere turizm, sağlık ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi. Akıllı kavşaklarla vatandaşın hayatını kolaylaştırdıklarını, zaman ve yakıt tasarrufu sağladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “En önemli ve öncelikli meselemiz olan ulaşım ve diğer alanlarda entegre akıllı şehir projeleri geliştirmek istiyoruz. İster hava kirliliği gibi konuların asıl kaynağının tespiti ve çözümünde olsun, isterse kentimizde yeterli düzeyde görmediğimiz ve mesafe almak istediğimiz turizm alanında olsun, akıllı şehircilik projelerini uygulamayı düşünüyoruz. Şehrimizde sürdürülebilir ve dirençli alanlar oluşturma hedefimiz var. Kaynakların verimli kullanılması, kayıp kaçaklarının azaltılması, yenilenebilir enerjiden daha fazla faydalanılması için ‘Akıllı Şehir Bursa’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş’a Çin’den davet

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
Elazığ'da fotokapanla dağ keçisi sürüsü görüntülendiElazığ'da fotokapanla dağ keçisi sürüsü görüntülendi
Martının ağzındaki cisim şaşırttıMartının ağzındaki cisim şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

Selen Görgüzel'in 'beton delici' ile imtihanı

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

3 bin 200 metre yüksekte S.O.S. sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.