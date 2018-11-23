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Başkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:53 | Son Güncelleme

ESENYURT Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede yapımı biten 7 okuldan birincisi hizmete açıldı.

Başkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazım

İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT Belediyesi'nin katkılarıyla ilçede yapımı biten 7 okuldan birincisi hizmete açıldı. Esenyurt Belediyesi Hanefi Nusret Resul İlkokulu'nun açılış töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bize 15 okul daha lazım" dedi.
Esenyurt Belediyesi Hanefi Nusret Resul İlkokulu törenle hizmete açıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Alatepe, “Bizim okula ihtiyacımız var. Hayırseverleri okul yapmaya dave ediyorum" diye konuştu.
Açılış törenine Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Ak Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik, Esenyurt Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, hayırsever Murat Bayburtlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“7 OKUL BİTTİ, 8'İ YAPILIYOR"
Başkan Alatepe daha 10 okulun açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu okulda Murat Bayburtlu kardeşimizin yaptığı okul. Bu okul, avlu modelli, daha güvenli ve huzurlu bir okul. Bölgenin ihtiyacını geçici olarak çözecek. İnşallah buraya taşınan bazı öğrenciler yapılan okulları bittiği zaman mahallerindeki okuluna gidecek. Şu an, 7 okul bitti, 8 tanesi yapılıyor. Bize 15 okul daha lazım. 45 okulla birlikte, ikili eğitim tekli eğitime dönecek. İnşallah bir buçuk yıl içinde okul sorunu çözülecek" diye konuştu.
Aynı zamanda yapılan konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi ve sınıflar gezildi. Esenyurt Belediyesi Hanefi Nusret Resul İlkokulu toplam 23 derslikten oluşurken 1000 öğrenci eğitim alabileceği belirtildi. Açılışta mehteran takımı bir gösteri yaparken okul öğrencileri Başkan Alatepe'ye çiçek verdi.

MAKAM ARACINA YAPILAN SALDIRIYA DAİR AÇIKLAMA
Cuma namazı sırasında makam aracına yapılan saldırı girişimi ile ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, “Bu şahıs, Cuma namazı çıkışı, şarjörüyle gelmiş. Polisimizin tedbir alması ve gereğini yapması bizi rahatlattı. Emin ellerdeyiz. Bu vatandaşımız muhtemelen Esenyurt dışından biri. Kendisi daha bu işe kalkışırken polisimiz bu şahsı almış. Hiçbirimizde bir şey yok. İşimizi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazımBaşkan Alatepe: Esenyurt'a 15 okul daha lazım

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