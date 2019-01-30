Başkan Altun: “Buzlu ve karlı yollarda ABS fren sistemine güvenip hız yapmayın”

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, karlı ve buzlu yollarda ABS fren sistemine güvenerek hız yapan bireylerin hayal kırıklığı yaşayabileceğini söyledi. Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, kış mevsiminin etkili olmasıyla meydana gelen zorlu hava koşullarında araç sürücülerine bazı tavsiyelerde bulundu. Aşırı soğuk, kar ve buzun, araç sürüşünü çok tehlikeli hale sokabileceğini belirten Başkan Altun, karlı kış şartlarında hasarlı ve yaralanmalı kazalardan korunmanın en iyi yolunun, zorunlu olmadıkça taşıt kullanmamak, özellikle fırtınalı havalarda uzun yola hiç çıkmamak olduğunu söyledi. Başkan Altun, “Kışın araç kullanımı zorunlu ise, aracın buna hazırlanması, dikkatli kullanılması ve olası durumlara karşı hazırlıklı olunması gereklidir. Normal zamanda sürücünün başına gelen sorun olmayan bir olumsuzluk, kış şartlarında ölümcül olabiliyor. Bu nedenle emniyetli sürüş kurallarının dışına asla çıkılmamalıdır. Mıcırlı, ıslak ve buzlu zeminde ABS söz konusu olsa bile fren mesafesi kuru zeminden daha fazladır. Amaç bu kuralların güvenli olarak kullanılmasıdır. Bir sürücü eğer bir viraja yüksek süratle girerse ABS ona ancak otomobilin buzda kaymamasına yardımcı olacağı kadar yardım edebilir. ABS özelliği olmayan bir aracı kullanan deneyimli ve dikkatli bir şoförün durma mesafesi, ABS’li aracın durma mesafesiyle aynı olabilmektedir. Bu yüzden sürücüler ABS fren sistemine güvenerek buzlu ve karlı yollarda hız yapmamalıdır ve takip mesafelerini iki katına çıkarmalıdır” dedi.

"ABS’ye güvenilerek buzlu ve mıcırlı yollarda hız sınırlarını zorlayan sürücüler hayal kırıklığına uğrayabilir"

ABS’ye güvenilerek buzlu ve mıcırlı yollarda hız sınırlarını zorlayan sürücülerin hayal kırıklığına uğrayabildiğini kaydeden Başkan Altun, “Bu sebeple bazı konulara sürücülerimizin uymaları hem kendi hem de çevrelerindeki insanlar için hayati öneme sahiptir. Kar üzerinde gereksiz frenden kaçınılmalıdır. ABS‘siz araçlarda kaygan yollarda fren sırasında ön lastikler kilitlerse direksiyon hakimiyeti ortadan kalkar, arka lastikler kilitlerse aracın arkası savrulur. ABS’li araçlarda fiziksel sınırlar aşılmadığı takdirde bu sorunlar yoktur. Ancak ABS’nin de eriyen buz ve yumuşak kar üzerinde fren mesafesini uzattığı bilinmelidir. Aslında en doğrusu acil frenler dışındaki yavaşlamalarda frenleri kullanmak yerine motorun kompresyonundan yararlanmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken, özellikle arkadan itişli araçlarda, ani vites küçültmelerinden kaçınılması gereğidir. Çok kaygan yollarda özellikle yokuş aşağı inişlerde aracın hızı ve vitesi o şekilde seçilmelidir ki, gaz pedalı bırakıldığında araç blokajsız yavaşlamalı, gaza basıldığında patinajsız hızlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Kar üzerinde ABS’li araçla nasıl fren yapılması gerektiği konusunda bilgi veren Başkan Altun, “Acil bir durumda fren pedalına sonuna kadar basılmalı ve ABS direksiyon hakimiyetini koruyacağı için aynı anda direksiyon engelden kaçacak yönde çevrilmelidir. Kaygan yollarda doğal olarak fren mesafesi uzayacağı için ABS’nin devrede olduğu yani çalıştığı süre de uzayacaktır. ABS’nin çalışması fren pedalındaki darbelerden anlaşılır. Bu sırada fren pedalı dibe doğru gideceğinden, sürücünün oturuş pozisyonunun buna uygun olması gereklidir, yani bacaklar fren pedalıyla birlikte dibe kadar yetişecek şekilde oturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, en gelişmiş araçlardaki sistemler (kış lastikleri ve ABS, ASR, EBV, ADB, ETC, ESP, FDR, DSC, FDR, BAS) sürücülerin kendilerinin ve araçlarının sınırlarını zorlamaları için değil, ani durumlarda araca olan güvenlerini artırarak stressiz araç kullanmaları için geliştirilmişlerdir. Bu sistemlerin hiçbirisi fizik yasalarını değiştiremez, yani dönemece aşırı hızla girmiş bir aracın merkezkaç kuvvet nedeniyle dönemeç dışına savrulmasın önleyemez, kış lastikleri ile buzlu yollarda kaymayı önleyemez, gerekiyorsa zincir takılmalıdır. Tavsiye edilen, fiziksel sınırlara daha kolay ulaşılabilen kışın kaygan yollarda daha yavaş ve daha dikkatli araç kullanılmasıdır. Mümkünse sürücüler araçlarının ve kendilerinin sınırlarını kritik durumlara girmeden önce, trafiğe kapalı alanlarda ve mümkünse uzmanların yardımıyla, öğrenmeye çalışmalıdırlar. Karlı havalarda bütün tepkiler yavaş olmalıdır. Frene yavaş basılmalı, dönerken yavaş dönülmeli, aynı şekilde virajlara girerken de yavaş girilmelidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Dr. Aziz Hakan Altun, araç kullanımından oluşabilecek üzücü ve ölümlere varan olay ve kazaların olmamasını dileyerek, tüm vatandaşları bu konuya duyarlı olmaya davet etti.

