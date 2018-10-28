Başkan Ertürk’ten 29 Ekim mesajı

Başkan Ertürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ertürk, mesajında şunları kaydetti:

“Şanlı bir tarihe ve büyük bir medeniyete sahip olan Türk milletinin istiklal ve bağımsızlığının simgesi olan cumhuriyetimizin kuruluşunun 95’inci yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşku ile kutluyoruz. Tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan’da da cumhuriyetimizin 95’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutlayacağız. Türk milleti olarak en zor şartlara ve bütün imkânsızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, bağımsızlığımızdan asla taviz vermedik, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğümüz istiklal mücadelesini zaferle neticelendirerek, tüm dünyaya karşı 95 yıl önce bağımsızlığımızı ilan etmenin heyecanını ilk günkü coşkuyla yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de cumhuriyetimizi yıkmak, ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen emperyalist bir takım girişimler olduğunu görüyoruz. Türk milleti olarak bu hain çaba ve emellere karşı dün olduğu gibi bugün de gerekli cevabı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, bu günleri atlatarak önce 2023 hedefine, ardından da 2051 ve 2071 vizyonlarına ulaşacaktır. Onun için cumhuriyetimizin ortak değerleri etrafında buluşmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan hain oyunlara karşı verdiğimiz mücadele dolayısıyla bu 29 Ekim’i daha bir farklı kutlayacağız. Aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye'yi muasır medeniyetler arasında hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymuştur ve koymaya devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071’den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.”

