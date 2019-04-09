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Başkan Güler: “Ordu için yeni bir dönem başladı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 13:24 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde her kesimden oy alarak kazandıklarını belirterek, “Herkesin oyunu nasıl aldıysak onların karşılığını hizmet olarak vereceğiz.

Başkan Güler: “Ordu için yeni bir dönem başladı”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde her kesimden oy alarak kazandıklarını belirterek, “Herkesin oyunu nasıl aldıysak onların karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Kim bundan bir milim şaşarsa beni karşısında bulur” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 yıllık süreçte nasıl bir yönetim anlayışı içerisinde olacağına da değindi. Başkan Güler, “Seçim döneminde bizim sloganlarımız seçim kazanmaya yönelik değildi. Bir stratejinin herkese duyurulmasıydı. Düşünen Ordu, üreten Ordu ve yarışan Ordu. Bu yarışın içerisinde sadece proje geliştirmek yok hayırla yarışmak var ve bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Bütün insanlara hizmet edeceğiz. Hiçbir zaman üstten bakmayacağız” diye konuştu.
Seçimlerde her kesimden oy aldıklarına dikkat çeken Güler, “Neticede biz hizmet için buraya geldik. Burada herkesin oyunu nasıl aldıysak onların karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Kim bundan bir milim şaşarsa beni karşısında bulur. Artık yeni bir dönem başlıyor, Ordu için yeni bir kronometre çalıştırıyoruz. İnancımızla ve evrensel doğrular açısından hakkaniyet, adalet, vicdan ve değerlerimizle birlikte yürüyeceğiz. Tutarlı olup ya olduğumuz gibi görünecek, ya da göründüğümüz gibi olacağız” şeklinde konuştu.

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