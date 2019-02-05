Başkan Özkan Kızılcahamam Kampı’na katıldı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti’nin Kızılcahamam Eğitim Kampı’na katıldı. Çeşitli sunumların gerçekleştirildiği kampta, büyükşehir ve ilçe projeleri ile stratejileri masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Kızılcahamam Eğitim Kampı Bursa Teşkilatları Eğitim Toplantısı’na katıldı. Çeşitli sunum ve eğitimlerin gerçekleştirildiği toplantıda, ilçeyi ileri taşıyacak projeler ele alındı. Özkan, burada ilçede gerçekleşen projeler hakkında istişârelerde bulunduklarını söyledi. Gelecek projelerini de dile getiren Özkan, “Karacabey’in tarımla anılan bir şehir olma özelliğinin yanına yeni değerler ekledik. Tarımı yine bir değerimiz olarak ele alıyoruz. Ancak artık tek markamız tarım değil. Turizm alanında da iddialı bir ilçe haline geldik. Bunun yanındateknolojik yatırımlarla da ülkenin önemli projelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar ilçemizi geleceğe yönelik planlarken dikkate aldığımız önemli hususlar” dedi.

Karacabey’in pek çok meselesinin çözümüne yönelik adımlar attıklarının altını çizen Özkan, ilçenin her yönden kalkınması için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.



