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Başkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece ‘de eğitimcilerle bir araya geldi.

Başkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece ‘de eğitimcilerle bir araya geldi. Okullarla ilgili problemlerin çözümünde belediyelerin katkısı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mevlüt Uysal, “Belediyenin eğitimle ilgili çok önemli ve ciddi katkısı olmak zorunda” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de eğitim hizmeti veren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve eğitimcilerle ‘Yerel Yönetimlerin Eğitime Bakışı’ programında bir araya geldi. Davete İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun’un yanı sıra MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve 600’ün üzerinde eğitimci katıldı.

“EĞİTİMDEN OMUZ ALARAK YAPILAN İŞ DAİMA BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR”

Öğretmenlerle yapılan işbirliği sayesinde, Büyükçekmece’nin sorunlarının daha hızlı ve kalıcı bir şekilde çözüleceğini belirten Başkan Mevlüt Uysal, “Büyükçekmecemizin değerli eğitimcileriyle, sevgi ve fedakârlık timsali öğretmenlerimizle bir araya geldik. Belediyecilik tecrübemde her zaman eğitimcilerle işbirliği içinde oldum. Eğitimden omuz alarak yapılan iş daima başarıya ulaşmıştır. Büyükçekmece'de ülkemizin en donanımlı gençlerini yetiştirecek altyapıyı hazırlayacağız. Büyükçekmece’nin geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Yapacaklarımızı eğitimcilerle istişare ederek dayanışma içinde yaparsak daha hızlı yaparız. Büyükçekmece'den başlayan değişim İstanbul’a Türkiye’ye dünyaya yayılabilir. Hizmet eksikliği en basta eğitimi ilgilendiriyor. Ne kadar işbirliği yaparsak o kadar verim alırız. Birlikte hareket edersek Büyükçekmece’yi daha çabuk güzelleştiririz” dedi.

“EĞİTİMDE ÇOK ÖNEMLİ SORUMLULUĞUMUZ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ”

İlçelerde, okul yetersizliği ve eğitimdeki olumsuz koşulların çözümünde belediyelere büyük iş düştüğünü vurgulayan Mevlüt Uysal, “Bir ilçede, okul yetersizliği varsa bunun birinci sorumlusu ilçe belediyesi ve başkanıdır. Bunun sebebi ise bakanlık veya bir bağışçı okul yaptırmak istediğinde, arsa bulamadıysa oraya okul yapma şansı yok. Okul arsasını hazırlama görevini belediyenin üstlenmesi gerekir. Belediyenin okul arsası ayarlamakla ilgili çok önemli ve ciddi katkısı olmak zorunda. Eğitimde çok önemli sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Okullarımızın ihtiyacı olan spor alanları ve laboratuarları gibi alanlarda katkılarımız olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz varBaşkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz varBaşkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz varBaşkan Uysal: Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var

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