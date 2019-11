Başkan Yılmaz’dan eğitime tam destek

Türkiye Belediyeler Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Ankara’da gerçekleştirilen ’Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda, bugüne kadar 5 yıllık stratejik eylem planıyla okulların fiziki şartlarını iyileştirerek etrafını sosyal donatı alanları ile çevreleyen Başkan Yücel Yılmaz, şimdi de 20 ilçedeki okulları 365 gün nefes alır hale getirecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Ankara’da gerçekleştirilen ’Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı. Bugüne dek eğitim alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime destek konusunda ellerini her zaman taşın altına koyduklarını ve koymaya da devam edeceklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu üyeleri, belediye başkanları, MEB personeli, akademisyenler, kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katıldığı programda kürsüden konuklara hitap eden Başkan Yılmaz "Kaymakamlarımız ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin eşliğinde ilk olarak okullarımızın ihtiyaç duyduğu fiziki altyapı eksikliklerinin tespit ederek ivedilikle çözüme kavuşturuyoruz. Bununla birlikte okul eşyalarına zarar veren gençlerimiz oluyordu, bu büyük bir problem. Bununla başa çıkabilmek için öncelikle öğrencilerin tespitini yaparak o okullarda milli eğitimimiz ile işbirliği içerisinde vandalizmin önüne geçebilmek adına gençlerimizi kültürel faaliyetlere yönlendirdik. Kitap okumaya teşvik ettik bunun yanı sıra maddeye ve varlıklara değer vermesini yönünde ne gibi işler yapabilirizin altını çizdik. Bununla mücadele kapsamında iki yol izledik. Birincisi okullara kıymetli eşyalar koyarak bunlar sizin, sizler için yapıldı dersek günlük hayatında bir banka, sokak lambasına ve bu tür şeylere zarar vermezler, sahiplenirler. İkincisi de enerjilerini atabilecekleri ortamlar oluşturduk. Bilinçlendirici tiyatro oyunları hazırlatarak gençlerimizle buluşturduk" dedi.

’Vandalizm bitti şampiyonlar yetişti’ Karesi Belediye Başkanlığı döneminde 5 yıllık stratejik eylem planı hazırlayarak plana tam anlamıyla uyduklarının altını çizen Başkan Yılmaz "Her yıl da belediyemizin bütçesinden bu iş için 15 milyon civarında bütçeyi eğitime ayırmaya planladık. Yaptığımız bu işlerle gençlerde vandalizmin önüne geçtik. Bahçesi çok geniş okulda eğitim görecek çocuklarımızda maddi yönden dezavantajlı ailelerin çocuklarının olduğu bir okulumuz vardı. Çocuklarımızın okullarda enerjilerini atabilmeleri için topluma hazır bireyler haline dönüştürelim. Okul yönetimimizle birlikte çalıştık. Okulun içerisinde sığınak olarak kullanılan bölüme; güreş, boks, karate ve farklı sporlar yapabilecekleri kurs alanları açtık. Halk Eğitim’den, Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden branş öğretmenleri istedik biz de fiziki koşulları oluşturduk. Bu çalışmayla 4 yıl sonra oradaki çocuklardan Türkiye şampiyonları çıktı, aralarında milli takıma giren öğrencilerimiz var. Bu onlar için çok önemli bir şey. Bu durum da bizi oldukça mutlu etti daha farklı bir coşku verdi." dedi.

’20 ilçede okullara destek’

Milli Eğitim ile imzalanan protokol neticesinde Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü başkanlığında okul müdürlerinin kendilerine ihtiyaçlarını söylediklerini belirten Başkan Yılmaz "Bizim ekiplerimiz okullarda nasıl bir peyzaj nasıl bir spor etkinlik alanı yapabileceğimizi hakkında çalışma yaptı. Her sene 6-10 arası okulumuzu yaptık. En son İller Bankası projeyi bitirebilmemiz adına ayrıca kredi verdi. Verdiği kredi ile de kalan okullarımızı yaptık. Şu anda bunu il genelinde yani 20 ilçede yeniden başlatıyoruz. Bu yaz okulu gibi yaptığımız çalışmada yüzmeyi ata binmeyi gibi çocukların yaşasın istiyoruz. Okulların bahçesine prefabrik, yerden 1,5 metre yükseklikte arıtma sistemi yanında olduğu basit bir ihale ile alabildiğimiz 26 bin liraya kurduk bütün 4 sınıfların yüzme öğrenmesini istedik. Karesi’de 13 yaşında olup da yüzme bilmeyen yok. Bunu da sene içerisinde beden öğretmenleri ile yaptığımız sıkı temasla öğrencilerin her dersinde sordular yüzme biliyor musun? bilmiyor musun? diye. Bilmeyen öğrencilerimize kapalı yüzme havuzuna gönderdik artı stile de geçen öğrenciler var. Yüzmeyi çok seven öğrencilerimizi de ailelerinden destek alarak performans sporcusu haline dönüştürdük.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.