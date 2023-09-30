HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Başkanım biz burayı 17 bin 500 TL'ye satın aldık' İlk duyduğunda dalga geçildiğini sandı! "Kaldırımı birbirlerine devrediyorlar"

'Başkanım biz burayı 17 bin 500 TL'ye satın aldık' İlk duyduğunda dalga geçildiğini sandı! "Kaldırımı birbirlerine devrediyorlar"

30.09.2023 17:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın 5 ilçesinde kurulan semt pazarlarının çevresindeki kaldırımları seyyar satıcıların birbirlerine 2 bin ile 17.500 liraya varan fiyatlara devretmeleri tepkiye neden oldu. Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, olayı duyduğunda şok olduğunu belirterek "Bir seyyar satıcı gelip ’Başkanım biz burayı 17500 TL’ye satın aldık’ deyince dalga geçildiğini sandım. Kaldırımı birbirlerine devrediyorlar. 2 bin, 3 bin, 5 bine devredenler var, kendi yerleri gibi orayı benimsemişler" dedi.

'Başkanım biz burayı 17 bin 500 TL'ye satın aldık' İlk duyduğunda dalga geçildiğini sandı! "Kaldırımı birbirlerine devrediyorlar"

Türkiye’de önemli bir kültür olan semt pazarından alışveriş yapmak, son dönemlerde turizm kenti Antalya’da bazı sorunları beraberinde getirdi. Özellikle merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde 130’a yakın kurulan semt pazarlarının etrafına seyyar satıcılar tezgah açıyor. Bu durum içeride kayıt altında vergisini veren esnafın şikayetine neden oluyor. Kaldırımlara ve yola kurulan seyyar tezgahların içerideki esnafın satışını da yarı yarıya düşürmesi büyük tepki çekti. Sebze, meyve ve kıyafet ağırlıklı kaldırımları işgal eden seyyar satıcıların, bulundukları kaldırımı sahiplendikleri ileri sürüldü. Seyyarların tezgah açtıkları yerleri birbirlerine 2 bin liradan başlayarak 17 bin 500 liraya kadar birbirlerine devrettikleri öğrenildi.

3d83cf16-85ef-4f3a-86b9-6fefeb01a9ed

"ESNAFIM 10 LİRAYA MAL SATARKEN, DIŞARIDAKİ KENDİ ÜRETİMİ GİBİ YARI YARIYA SATIYOR"

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, 4 bin 500’e yakın üyeleriyle büyük bir aile olduklarını kaydetti.
Merkez 5 ilçede 130’a yakın semt pazarının açıldığını dile getiren Bucak, “Bütün esnafımız bölgelerinde yaşayan insanlara hizmet götürüyor. Bunun karşılığında esnafımızın tek muzdarib olduğu konu seyyar satıcılar. Ne kadar pazar kuruluyorsa, içerideki esnaf kadar dışarıda seyyar kuruluyor. Seyyar satıcılar kaldırımları işgal ediyor vatandaşlarımız geçemiyor. Esnafımız halden ürün alırken vergisini ödüyor. İşgaliye bedelini yatırıyor, vergisini verdiği halde dışarıdaki seyyar kayıtsız. Kayıt dışı mal satıyor. Esnafım 10 liraya mal satarken, dışarıdaki kendi üretimi gibi yarı yarıya satıyor“ dedi.

14c88c60-32b5-40ac-b327-55ee20848d22

"DIŞARIDA KALDIRIMI 17 BİN 500 LİRAYA SATARLARSA KİM BUNA İNANIR"

Bu nedenle müşterilerin pazara gelmediğini dışarıdan ihtiyacını giderip gittiğini ifade eden Bucak, “Bu da bizim esnafımızı mağdur ediyor. Genelde pazarların tamamında bu durum var. Döşemealtı Belediyesi’nde seyyar satıcı yok, geri 4 belediyenin pazarlarında seyyar var. Mesai saati falan yok hep açıyorlar. Ama zabıta baskı yaparsa bazen 17.00’ye kadar açamıyorlar. Zaten pazar da 17.00’den sonra iş yapıyor. Bütün esnafımıza pazarın içindeki yerler tahsislidir. Bu devirler belediye aracılığıyla yapılır. Dışarıda ise bu iş çok farklı fiyatları duyunca şok olduk. Dışarıda kaldırımı 17 bin 500 liraya satarlarsa kim buna inanır. Biz de ilk etapta inanamadık ama kendi aralarında sabitlemişler. Bu yer benim diye. Resmen seyyar satıcılar da yerleri kendilerine tahsislemişler. Bizle bir alakalı durum değil. Zabıta elinden geleni yapıyor ama çözüm bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

72ff921c-5b41-43b0-bcf7-3a9a922bc3bf

"DALGA GEÇİYORLAR SANDIM"

Dışarıdan gelen bir arkadaşın kendisine geldiğini ve ‘Başkanım biz burayı 17 bin 500 liraya satın aldık” deyince dalga geçildiğini sandığını anlatan Bucak, “ Kaldırımı birbirlerine devrediyorlar. 2 bin, 3 bin, 5 bine devredenler var, orayı benimsemişler kendi yerleri gibi. Esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Dışarıda seyyara denetim yok. İçerideki pazarı denetlemesi çok basit. Bu konunun çözülmesi için destek istiyoruz, kayıt altına alınsın. Kayıt yaptırsınlar, biz kendilerine yer gösterelim. Dışarıyı işgal etmesinler. Pazarın içinde ya da o bölgede yangın, sağlık sorunu olsa ekipler geçemeyecek.

5758ee1f-c258-479a-9949-ebe2f41e209f

Pazar esnafı Suat Ercan ise işlerinin kötü olduğunu ifade ederek, “Seyyarlara çalışıyoruz. Gelip pazarda bizden daha fazla iş yapıyor. Vergisi algısı yok. Benden daha fazla satış yapıyor. Buna bir önlem bulunsun” dedi.

b107596d-fab3-43b4-9dba-b8c0fb28cc10

"YARI YARIYA İŞLER DÜŞÜYOR"

30 yıldan beri sebze meyve sattığını dile getiren Muzayeddin Kaya, “Bu seyyarlardan bıktık artık. Biz içeride vergimizi veriyoruz, adam dışarıya geliyor kaydı küreği yok biz mağdur oluyoruz. Satışlarımızı yüzde 60'a yakın etkiliyor. Bizden yarısına satış yapıyor. Buna bir önlem alınsın. Herkes kayıt altına alınsın. Eşit satış olsun. Herkesin ekmeğini arasın” diye konuştu.

cd4747df-0148-47fc-ae89-fd8c532cf9d9

Esnaf İsa Çelik, pazarda uzun zamandır çorap sattığını belirterek, “Pazar bakımsız kirli. Her yer seyyar satıcı. Pazarın dışında da bir pazar var. Kepe sınırları içinde çok seyyar var. Seyyar satıcıların önüne geçilsin” dedi. (İHA)

ce5a2b04-ca42-4d55-8b39-69ac527efba6

e014ca1b-e8b7-4263-bd18-6afd727c1d1d

ee83be71-f8a1-49ac-829c-2fe01c29c39a

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Liseli gençlerin tehlikeli anları! Cep telefonuna anbean yansıdıLiseli gençlerin tehlikeli anları! Cep telefonuna anbean yansıdı
Van'da hekimi darbeden 2 kişi tutuklandı!Van'da hekimi darbeden 2 kişi tutuklandı!
O anları kaydetti! Her yer beyaza büründü... Bir ilde şaşırtan görüntüO anları kaydetti! Her yer beyaza büründü... Bir ilde şaşırtan görüntü
Anahtar Kelimeler:
antalya seyyar satıcı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.