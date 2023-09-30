'Başkanım biz burayı 17 bin 500 TL'ye satın aldık' İlk duyduğunda dalga geçildiğini sandı! "Kaldırımı birbirlerine devrediyorlar"

Türkiye’de önemli bir kültür olan semt pazarından alışveriş yapmak, son dönemlerde turizm kenti Antalya’da bazı sorunları beraberinde getirdi. Özellikle merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde 130’a yakın kurulan semt pazarlarının etrafına seyyar satıcılar tezgah açıyor. Bu durum içeride kayıt altında vergisini veren esnafın şikayetine neden oluyor. Kaldırımlara ve yola kurulan seyyar tezgahların içerideki esnafın satışını da yarı yarıya düşürmesi büyük tepki çekti. Sebze, meyve ve kıyafet ağırlıklı kaldırımları işgal eden seyyar satıcıların, bulundukları kaldırımı sahiplendikleri ileri sürüldü. Seyyarların tezgah açtıkları yerleri birbirlerine 2 bin liradan başlayarak 17 bin 500 liraya kadar birbirlerine devrettikleri öğrenildi.

"ESNAFIM 10 LİRAYA MAL SATARKEN, DIŞARIDAKİ KENDİ ÜRETİMİ GİBİ YARI YARIYA SATIYOR"

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, 4 bin 500’e yakın üyeleriyle büyük bir aile olduklarını kaydetti.

Merkez 5 ilçede 130’a yakın semt pazarının açıldığını dile getiren Bucak, “Bütün esnafımız bölgelerinde yaşayan insanlara hizmet götürüyor. Bunun karşılığında esnafımızın tek muzdarib olduğu konu seyyar satıcılar. Ne kadar pazar kuruluyorsa, içerideki esnaf kadar dışarıda seyyar kuruluyor. Seyyar satıcılar kaldırımları işgal ediyor vatandaşlarımız geçemiyor. Esnafımız halden ürün alırken vergisini ödüyor. İşgaliye bedelini yatırıyor, vergisini verdiği halde dışarıdaki seyyar kayıtsız. Kayıt dışı mal satıyor. Esnafım 10 liraya mal satarken, dışarıdaki kendi üretimi gibi yarı yarıya satıyor“ dedi.

"DIŞARIDA KALDIRIMI 17 BİN 500 LİRAYA SATARLARSA KİM BUNA İNANIR"

Bu nedenle müşterilerin pazara gelmediğini dışarıdan ihtiyacını giderip gittiğini ifade eden Bucak, “Bu da bizim esnafımızı mağdur ediyor. Genelde pazarların tamamında bu durum var. Döşemealtı Belediyesi’nde seyyar satıcı yok, geri 4 belediyenin pazarlarında seyyar var. Mesai saati falan yok hep açıyorlar. Ama zabıta baskı yaparsa bazen 17.00’ye kadar açamıyorlar. Zaten pazar da 17.00’den sonra iş yapıyor. Bütün esnafımıza pazarın içindeki yerler tahsislidir. Bu devirler belediye aracılığıyla yapılır. Dışarıda ise bu iş çok farklı fiyatları duyunca şok olduk. Dışarıda kaldırımı 17 bin 500 liraya satarlarsa kim buna inanır. Biz de ilk etapta inanamadık ama kendi aralarında sabitlemişler. Bu yer benim diye. Resmen seyyar satıcılar da yerleri kendilerine tahsislemişler. Bizle bir alakalı durum değil. Zabıta elinden geleni yapıyor ama çözüm bulunamıyor” ifadelerini kullandı.

"DALGA GEÇİYORLAR SANDIM"

Dışarıdan gelen bir arkadaşın kendisine geldiğini ve ‘Başkanım biz burayı 17 bin 500 liraya satın aldık” deyince dalga geçildiğini sandığını anlatan Bucak, “ Kaldırımı birbirlerine devrediyorlar. 2 bin, 3 bin, 5 bine devredenler var, orayı benimsemişler kendi yerleri gibi. Esnafımız iş yapamaz duruma geldi. Dışarıda seyyara denetim yok. İçerideki pazarı denetlemesi çok basit. Bu konunun çözülmesi için destek istiyoruz, kayıt altına alınsın. Kayıt yaptırsınlar, biz kendilerine yer gösterelim. Dışarıyı işgal etmesinler. Pazarın içinde ya da o bölgede yangın, sağlık sorunu olsa ekipler geçemeyecek.

Pazar esnafı Suat Ercan ise işlerinin kötü olduğunu ifade ederek, “Seyyarlara çalışıyoruz. Gelip pazarda bizden daha fazla iş yapıyor. Vergisi algısı yok. Benden daha fazla satış yapıyor. Buna bir önlem bulunsun” dedi.

"YARI YARIYA İŞLER DÜŞÜYOR"

30 yıldan beri sebze meyve sattığını dile getiren Muzayeddin Kaya, “Bu seyyarlardan bıktık artık. Biz içeride vergimizi veriyoruz, adam dışarıya geliyor kaydı küreği yok biz mağdur oluyoruz. Satışlarımızı yüzde 60'a yakın etkiliyor. Bizden yarısına satış yapıyor. Buna bir önlem alınsın. Herkes kayıt altına alınsın. Eşit satış olsun. Herkesin ekmeğini arasın” diye konuştu.

Esnaf İsa Çelik, pazarda uzun zamandır çorap sattığını belirterek, “Pazar bakımsız kirli. Her yer seyyar satıcı. Pazarın dışında da bir pazar var. Kepe sınırları içinde çok seyyar var. Seyyar satıcıların önüne geçilsin” dedi. (İHA)





