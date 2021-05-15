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Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

15.05.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde başkasına ait meyve bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan S.S., gözaltına alındı.

Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaoğlan Mahallesi’nde oturan S.S.’nin başkasına ait meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. S.S., ekiplerin takibi sonucu bahçede kenevirleri sularken yakalanıp, gözaltına alındı. Bahçede yapılan incelemede şüphelinin 5 ve 30 santim arasında değişen 34 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Kenevir bitkileri sökülüp, imha edilirken, S.S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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DHA

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