Başkent Ankara kara teslim oldu! Çiftetelli oynayan da var kayak yapan da...Mansur Yavaş'tan uyarı geldi

Mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklar yerini soğuk havalara bıraktı. Merakla beklenen kar yağışı Başkent Ankara'yı iyice etkisi altına aldı. Kar yağışını özleyen vatandaşlar ise kendilerini sokağa attı. Kayak takımını alıp yolda süren vatandaşlar da var, halay çekip çiftetelliyle karı karşılayanlar da var... Kar yağışının etkisini artırmasıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş'ta Ankaralıları uyardı...

MANSUR YAVAŞ: DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLALIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kentimiz şu an çok yoğun bir kar yağışı altında. 920 araç ve 2242 mesai arkadaşımızla sahada, görevimizin başındayız. Tüm hemşehrilerimize dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlatırım. İhtiyaç halinde Başkent 153 hattımızdan 7/24 bize ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

HALAY ÇEKEN DE OLDU KAYAK YAPAN DA...

Başkent, etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde 15 santime ulaştı. Vatandaşlar dün akşam başlayıp, gece boyunca devam eden karla birlikte sokaklara çıktı.

Başkentlilerin kimisi müzik eşliğinde sokaklarda kar üzerinde halay çekti, kimisi çiftetelli oynadı. Birçok kişi de mahalle aralarında kar topu oynadı. Kar topu oynayan bir gruba devriye gezen polis ekibi de katıldı.

Polisler, kısa süre vatandaşlarla kar topu oynadıktan sonra devriye faaliyetine devam etti. Bazı kişiler ise kayarak karın keyfini çıkardı. Bir kişi karla kaplı yolda kayak takımlarıyla, 2 kişi de aracın arkasına bağladıkları ipten tutarak kartonla kaydı.



