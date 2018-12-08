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Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine geleni taradılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 23:15 | Son Güncelleme

Başkentte düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Başkent'te korku dolu anlar! Araçtan inip önlerine geleni taradılar!

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250'nci cadde üzerinde yürüyen 4 kişi, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

Olay yerine, siyah bir otomobil ile gelen silahlı şahıslar, araçtan inerek isimleri henüz belirlenemeyen 4 kişiye ateş açtı.

Ayağından yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere götürülürken, diğer 2 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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Ankara silahlı saldırı

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