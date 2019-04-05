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Başkentliler Mart ayında 70 bin ton sebze ve meyve tüketti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Başkentliler Mart ayında toplam 70 bin ton sebze ve meyve tüketti.

Başkentliler Mart ayında 70 bin ton sebze ve meyve tüketti

Başkentliler Mart ayında toplam 70 bin ton sebze ve meyve tüketti. Kış mevsiminin vazgeçilmezi ve C vitamini deposu portakal, Mart ayında Başkent’te en çok tercih edilen meyve oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 8 bin ton 413 kilogram ile portakal aldı. Ankara’da en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 6 bin ton ile domates geldi. Sofraların vazgeçilmezi domatesten sonra Başkentlilerin en çok tükettiği sebze yaklaşık 4 bin ton 735 kilogram ile patates olurken, patatesi yaklaşık 3 bin ton ile havuç izledi. Salatalık en çok tüketilen dördüncü sebze olurken, Başkentliler Mart ayında yeşillikleri de sofralarından eksik etmedi. Mart ayında en çok şu yeşillikler tüketildi:
Kıvırcık: 3 milyon 743 bin adet
Maydanoz: 3 milyon 184 bin bağ
Roka: 1 milyon 441 bin bağ
Tere: 1 milyon 252 bin bağ
Dereotu: 1 milyon 166 bin bağ
Iceberg: 1 milyon 105 bin adet
Nane: 596 bin bağ
Yeşil soğan: 493 bin 442 kilogram
Semizotu: 453 bin 638 kilogram
Kuzukulağı: 350 bin 749 kilogram
Marul: 268 bin 663 adet

Kış mevsiminin birincisi portakal
Kış mevsiminde Ankara’da en çok tüketilen meyve portakal olurken, portakaldan sonra elma, muz, mandalina ve armut da Başkentliler tarafından en çok tüketilen meyveler arasında yer aldı. Yaklaşık 5 bin ton ile elma en çok tüketilen meyveler arasında ikinciyken, onu yaklaşık 2 bin ton ile muz ve yaklaşık bin ton 500 kilogram ile mandalina izledi. İlkbaharın gelişiyle birlikte çileğe rağbet artarken, çağla da tezgahlardaki yerini almaya başladı. Başkentliler Mart ayında yaklaşık 47 ton çağla tüketti.

Başkentliler Mart ayında 70 bin ton sebze ve meyve tüketti

Başkentliler Mart ayında 70 bin ton sebze ve meyve tüketti

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