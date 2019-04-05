Başkentliler Mart ayında 70 bin ton sebze ve meyve tüketti

Başkentliler Mart ayında toplam 70 bin ton sebze ve meyve tüketti. Kış mevsiminin vazgeçilmezi ve C vitamini deposu portakal, Mart ayında Başkent’te en çok tercih edilen meyve oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre en çok tüketilen meyve sıralamasında birinciliği 8 bin ton 413 kilogram ile portakal aldı. Ankara’da en çok tüketilen sebzelerin başında ise yaklaşık 6 bin ton ile domates geldi. Sofraların vazgeçilmezi domatesten sonra Başkentlilerin en çok tükettiği sebze yaklaşık 4 bin ton 735 kilogram ile patates olurken, patatesi yaklaşık 3 bin ton ile havuç izledi. Salatalık en çok tüketilen dördüncü sebze olurken, Başkentliler Mart ayında yeşillikleri de sofralarından eksik etmedi. Mart ayında en çok şu yeşillikler tüketildi:

Kıvırcık: 3 milyon 743 bin adet

Maydanoz: 3 milyon 184 bin bağ

Roka: 1 milyon 441 bin bağ

Tere: 1 milyon 252 bin bağ

Dereotu: 1 milyon 166 bin bağ

Iceberg: 1 milyon 105 bin adet

Nane: 596 bin bağ

Yeşil soğan: 493 bin 442 kilogram

Semizotu: 453 bin 638 kilogram

Kuzukulağı: 350 bin 749 kilogram

Marul: 268 bin 663 adet