Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" düzenlendi.

TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahı çevik kuvvet ve dedektör köpekler ile kontrol edildi.

Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kortejin önünde motosikletli timler ile gaziler yer aldı. Kortejde, lise öğrencileri Türk bayrakları ve büyük boy Atatürk posteri taşıdı. Çeşitli okullardan gelen öğrenciler de yürüyüşe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, ilk Meclis önünde son buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen kortej yürüyüşünü ellerinde Türk bayraklarıyla izlemeye gelen vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kortejdekilere ücretsiz bayrak dağıttı.

