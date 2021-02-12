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  4. Başkent’te 44 düzensiz göçmen yakalandı

Başkent’te 44 düzensiz göçmen yakalandı

12.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Başkent’te 44 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen uygulamada 44 düzensiz göçmen yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altındağ, Gölbaşı, Keçiören ve Mamak ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) gerçekleştirilen uygulamalarda Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara’da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen uygulamada 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altındağ, Gölbaşı, Keçiören ve Mamak ilçeleri ile Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) gerçekleştirilen uygulamalarda Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların sınır dışı edilmesi için gereken işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

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