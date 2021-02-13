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  4. Başkent’te “Açıktan Hırsızlık” olayları yüzde 54 azaldı

Başkent’te “Açıktan Hırsızlık” olayları yüzde 54 azaldı

13.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Ankara Emniyet Müdürlüğü son 4 yılda Başkent’teki “açıktan hırsızlık” olaylarının yüzde 54 oranında azaldığını duyurdu.Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan açıktan hırsızlık olaylarının son 4 yıllık verilerinin 2017 yılında 10 bin 795, 2018 yılında 9 bin 475, 2019 yılında 6 bin 595 ve 2020 yılında ise 4 bin 860 sayılarında olduğu belirtildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve denetimler gelecekte ilimizde “açıktan hırsızlık” olayları yüzde 54 azaldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü son 4 yılda Başkent’teki “açıktan hırsızlık” olaylarının yüzde 54 oranında azaldığını duyurdu.
Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan açıktan hırsızlık olaylarının son 4 yıllık verilerinin 2017 yılında 10 bin 795, 2018 yılında 9 bin 475, 2019 yılında 6 bin 595 ve 2020 yılında ise 4 bin 860 sayılarında olduğu belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonlar ve denetimler gelecekte ilimizde “açıktan hırsızlık” olayları yüzde 54 azaldı. Huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkta devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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