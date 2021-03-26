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Başkent’te Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı

26.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde yapılan eş zamanlı uygulamalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz yakalandı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polis ekipleri, fuhuş, insan ticareti ile organ ve doku ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda yurda düzensiz göçmen gireceğini tespit etti.

Başkent’te Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’nın Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde yapılan eş zamanlı uygulamalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 39 düzensiz yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polis ekipleri, fuhuş, insan ticareti ile organ ve doku ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda yurda düzensiz göçmen gireceğini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı uygulamalar ile ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 39 kişiyi yakaladı. Afganistan vatandaşı oldukları öğrenilen şahısların sınır dışı edilmemeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Başkent’te Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı

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