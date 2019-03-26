HABER

Başkent’te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 07:26 | Son Güncelleme

Ankara Çevre Yolu üzerinde bariyerlere çarpan araç takla attı.

Başkent’te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Ankara Çevre Yolu üzerinde bariyerlere çarpan araç takla attı. Aracın sürücüsü Emre G. kazada hafif yaralandı.
Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pursaklar istikametinden Batıkent yönünde seyir halinde olan Emre G.’nin kontrolündeki 41 ABT 157 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Kazada, sürücü Emre G., kolundan hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını yaklaşık 1 saat tek şeritte kontrollü olarak sağladı.
Kaza yapan atan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

Başkent’te bariyerlere çarpan otomobil takla attı

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş ettiTartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti
Tuvalet havalandırmasından hırsızlığa giren 2 kişiden biri ev sahipleri tarafından yakalandıTuvalet havalandırmasından hırsızlığa giren 2 kişiden biri ev sahipleri tarafından yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

Mart sonuna kadar ücretsiz! Akın ettiler

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

ABD'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

Yok böyle sünnet çocuğu! Şehit çocuğuna muhteşem düğün

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.