Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle başkentte bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ve TBMM'de yapılacak programlar sonrasında TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus'taki birinci Meclis binasına kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenlenecek.

Saat 20.00'de ise 54'üncü Cadde ile Aşkabat Caddesi kesişiminde toplanarak Akdeniz Caddesi'ni takiben Anıtpark'a kadar yapılacak kortej yürüyüşü sonrasında saat 20.30'da Anıtpark'ta Athena Grubu konser verecek.

Söz konusu programlarla ilgili olarak 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası güzergah gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Salı günü saat 06.00'dan itibaren Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak ve buralara açılan cadde ve sokaklarda trafik çift yönlü sağlanamayacak.