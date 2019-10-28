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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle Ankara'da bazı yollar yarın araç trafiğine açık olmayacak

Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle başkentte bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ve TBMM'de yapılacak programlar sonrasında TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus'taki birinci Meclis binasına kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenlenecek.

Saat 20.00'de ise 54'üncü Cadde ile Aşkabat Caddesi kesişiminde toplanarak Akdeniz Caddesi'ni takiben Anıtpark'a kadar yapılacak kortej yürüyüşü sonrasında saat 20.30'da Anıtpark'ta Athena Grubu konser verecek.

Söz konusu programlarla ilgili olarak 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası güzergah gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Salı günü saat 06.00'dan itibaren Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak ve buralara açılan cadde ve sokaklarda trafik çift yönlü sağlanamayacak.

Aynı gün saat 08.00'den itibaren Dikmen Caddesi'ndeki Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı'nın kesiştiği noktada İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin kesişimi ile Akay Kavşağı arası, Atatürk Bulvarı Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydan arası, İstanbul Caddesi'nde Kazım Karabekir Caddesi-İstiklal Caddesi'nin kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası, Cumhuriyet Caddesi'nde Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası, Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası, Ziya Gökalp Caddesi'nde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası, Milli Müdafaa Caddesi'nde Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası, buralara açılan tüm cadde ve sokaklar ile ihtiyaç duyulması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Aşkabat Caddesi ve 83'üncü Sokak çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almasının faydalı olacağı belirtildi.

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Ankara Valiliği Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ıncı yılı trafiğe kapatılacak yollar

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