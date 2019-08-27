HABER

Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da devremülk sahibi olan kişileri, hisselerini yabancılara değerinden fazla fiyata satacakları vaadinde bulunup, dolandırarak 1 milyon liradan fazla vurgun yapan çete çökertildi.

Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da devremülk sahibi olan kişileri, hisselerini yabancılara değerinden fazla fiyata satacakları vaadinde bulunup, dolandırarak 1 milyon liradan fazla vurgun yapan çete çökertildi. 3 ilde şafak vakti yapılan 'prizma' operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkent'te devremülk sahibi vatandaşları dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik soruşturma başlattı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık çalışma yaptı. Polisin çalışması sonucunda Ankara, Muğla ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Prizma' adı verilen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, Muğla'da vatandaşlardan aldıkları para ile tatil yaparken yakalandı.
1 MİLYON TL VURGUN
Şüphelilerin, Ankara'da çeşitli tesislerde devremülk sahibi olan kişileri arayarak hisselerini yabancılara değerinden daha fazla fiyata satacakları vaadinde bulunup, bu şekilde 55 kişiyi dolandırdıkları ve 1 milyon liradan fazla vurgun yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, devremülk satışına ait EFT çıktısı gösterip, nakit parası olan müştekiden parayı aldıkları, nakit parası olmayanlara kredi çektirdikleri saptandı. Şüphelilerin ayrıca, mağdur vatandaşları dolandırdıkları bu oyuna 'prizma' adını verdikleri belirlendi.
Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Başkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltıBaşkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltıBaşkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltıBaşkent'te dolandırıcılık çetesi çökertildi: 44 gözaltı

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
Kameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandıKameraya yakalanan bisiklet hırsızı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.