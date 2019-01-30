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Başkent’te gece yaşanan göçüğün boyutu gündüz ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:52 | Son Güncelleme

Ankara’da gece iki binanın toprak kayması nedeniyle tahliye edilmesinin ardından olayın boyutu gündüz daha net şekilde ortaya çıktı.Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 877.

Ankara’da gece iki binanın toprak kayması nedeniyle tahliye edilmesinin ardından olayın boyutu gündüz daha net şekilde ortaya çıktı.
Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 877. Sokak’ta bir apartmanın üzerine üst sokakta bulunan başka bir apartmanın istinat duvarı çökmüştü. Gece yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirmişti. Ekipler her iki binada bulunan vatandaşları da tahliye etmişti. Binalara giriş çıkış yasaklanırken, sabah çekilen görüntüler olası bir facianın boyutunu gözler önüne serdi. İstinat duvarı çöken binanın temelinin altının boşaldığı ve kolonlarının kırıldığı görüldü. Üzerine istinat duvarı yıkılan binada ise büyük hasar meydana geldiği gözlendi. Tahliye edilen bina sakinleri, hasarlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin kısa zamanda giderilmesi için Mamak Belediyesine başvurdu. Güvenlik amacıyla tahliye edilen bina sakinleri, birinci dereceden yakınları ve akrabalarının evlerine sığındı.
Ümit Cerit adlı vatandaş, "Olay yaşanmadan önce binanın arkasındaki yerde 1 metre kadar açıklık vardı. Bina sakinlerinden oturdukları yeri boşaltmalarını istedik. Akşam 19.00-20.00 civarlarında da çökük aşağıya geçti. Allah’tan kimseye herhangi bir zarar, ziyan gelmedi. İnşallah kısa zamanda yapılıp düzene girer" dedi.
Bina sakinlerinden Satılmış Kabaçelik ise, "Çardak Apartmanı’nda oturuyorum. Komşular bize haber etti. Duvarda çatlak olduğunu söylediler. Binayı boşaltırken zahmet çektik. Kış günü olduğundan dolayı ilk başta çıkmak istemedik, daha sonra belirti olduğu için çıktık. Hemen polise, itfaiyeye ve belediyeye haber verdik. Şu anda bina gözetim altında, biz ailecek damadımın evinde kalıyoruz. Bina sakinlerinin akrabası yoksa belediye çadırlarında kalabileceğimiz söylendi" diye konuştu.

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