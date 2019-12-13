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Başkent’te hareketli dakikalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:56 | Son Güncelleme

Başkent’te güvenlik görevlileriyle tartışan uyuşturucu bağımlısı, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek korku dolu anlar yaşattı.Ankara’nın Sıhhıye semtinde metro istasyonunda uyuşturucu bağımlısı bir kişi, güvenlik görevlileriyle tartışırken üzerinde bomba olduğunu iddia etti.

Başkent’te güvenlik görevlileriyle tartışan uyuşturucu bağımlısı, üzerinde bomba olduğunu iddia ederek korku dolu anlar yaşattı.
Ankara’nın Sıhhıye semtinde metro istasyonunda uyuşturucu bağımlısı bir kişi, güvenlik görevlileriyle tartışırken üzerinde bomba olduğunu iddia etti. Çevredekiler korku dolu anlar yaşarken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şahıs güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

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