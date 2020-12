Başkent’te Jandarma, otomobil hırsızlarını anında yakaladı

Başkent’te jandarma ekipleri otomobillerden hırsızlık olaylarına karışan iki kişiyi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi sanayi sitesinde farklı iş yerlerinde bulunan otomobillerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, incelenen kamera görüntülerinden yola çıkılarak hırsızlık olayını M.E. ve R.B. isimli şahısların bir araçla gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik takip sonucunda M.E. ve R.B. isimli şüpheliler hırsızlık olayında kullandıkları araç ve hırsızlık malzemeleri ile Altındağ Karapürçek Mahallesinde yakalandı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda; 4 adet otomobil koltuğu, 1 adet teyp, 4 adet hoparlör, 2 adet araç farı, 2 adet dikiz aynası, 2 adet akü ve 1 adet direksiyon ele geçirildi. El konulan malzemeler mağdur kişilere teslim edildi. Ayrıca zanlıların suçları işlerken kullandıkları aracın muayenesi olmaması üzerine 2893 TL trafik cezası kesildi. M.E ve R.B zanlıları tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.