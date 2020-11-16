Başkent’te kaçak alkol ve ilaç operasyonu

Ankara Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde gerçekleşen iki farklı operasyonda, alkol yapımın kullanılan çokça malzeme ve çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Yenimahalle ilçesinde 1 ton 195 litre Etil Alkol, 1 ton 226 litre antiseptik,259 litre kolonya,173 adet alkol aroması,16 litre meyveli yağ,7 litre gliserin,9 adet cinsel içerikli sprey ve 192 adet karınca yağı ele geçiren ekipler, Keçiören ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda ise 40.054 adet Tıbbi ilaç ele geçirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Yenimahalle ilçesinde yaptığı çalışmalarda 5607 SKM ve TCK 187 SKM suçundan 5 şahıs yakalandı. Operasyonda, 1 ton 195 litre Etil Alkol, 1 ton 226 litre antiseptik,259 litre kolonya,173 adet alkol aroması,16 litre meyveli yağ,7 litre gliserin,9 adet cinsel içerikli sprey ve 192 adet karınca yağı ele geçirildi.

Keçiören ilçesinde yapılan bir çalışmada ise TCK 187 Maddesi,1262 SKM ve 5607 SKM suçundan 2 şahıs yakalandı. Düzenlenen çalışmada toplam 40.054 adet Tıbbi ilaç ele geçirildi.



