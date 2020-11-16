HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te kaçak alkol ve ilaç operasyonu

Başkent’te kaçak alkol ve ilaç operasyonu

16.11.2020 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkent’te kaçak alkol ve ilaç operasyonu

Ankara Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde gerçekleşen iki farklı operasyonda, alkol yapımın kullanılan çokça malzeme ve çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.Yenimahalle ilçesinde 1 ton 195 litre Etil Alkol, 1 ton 226 litre antiseptik,259 litre kolonya,173 adet alkol aroması,16 litre meyveli yağ,7 litre gliserin,9 adet cinsel içerikli sprey ve 192 adet karınca yağı ele geçiren ekipler, Keçiören ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda ise 40.054 adet Tıbbi ilaç ele geçirdi.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Yenimahalle ilçesinde yaptığı çalışmalarda 5607 SKM ve TCK 187 SKM suçundan 5 şahıs yakalandı.

Ankara Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde gerçekleşen iki farklı operasyonda, alkol yapımın kullanılan çokça malzeme ve çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirildi.
Yenimahalle ilçesinde 1 ton 195 litre Etil Alkol, 1 ton 226 litre antiseptik,259 litre kolonya,173 adet alkol aroması,16 litre meyveli yağ,7 litre gliserin,9 adet cinsel içerikli sprey ve 192 adet karınca yağı ele geçiren ekipler, Keçiören ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda ise 40.054 adet Tıbbi ilaç ele geçirdi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Yenimahalle ilçesinde yaptığı çalışmalarda 5607 SKM ve TCK 187 SKM suçundan 5 şahıs yakalandı. Operasyonda, 1 ton 195 litre Etil Alkol, 1 ton 226 litre antiseptik,259 litre kolonya,173 adet alkol aroması,16 litre meyveli yağ,7 litre gliserin,9 adet cinsel içerikli sprey ve 192 adet karınca yağı ele geçirildi.
Keçiören ilçesinde yapılan bir çalışmada ise TCK 187 Maddesi,1262 SKM ve 5607 SKM suçundan 2 şahıs yakalandı. Düzenlenen çalışmada toplam 40.054 adet Tıbbi ilaç ele geçirildi.

Başkent’te kaçak alkol ve ilaç operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldıMeral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı
Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Azerbaycan tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Korkunç olay! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere EBA mesajı: Salgın bitse de devam edecek

Flaş EBA mesajı: Salgın bitse de devam edecek

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Üzerine bina yapmışlar

PKK'nın sözde müsteşarı Mersin'de yakalandı

PKK'nın sözde müsteşarı Mersin'de yakalandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.