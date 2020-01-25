Başkentte Kore şehitleri için anma töreni düzenlendi

Ankara'da Türkiye Muharip Gaziler Derneğince, Kore Savaşı'ndaki Kumyangjang-Ni Zaferi'nin 69. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılara da şifa dileyerek sözlerine başladı.

Kore gazilerine derin saygı ve minnettarlık duyduğunu ifade eden Hong-Ghi, 69 yıl önce bugün kazanılan Kumyangjang-Ni Zaferi'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu, bu zaferle Türk askerinin, kahramanlığını tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.

Hong-Ghi, "Bu yıl haziran ayı, Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü olacaktır. Kuzey Kore'nin işgaliyle tehlikeye giren Güney Kore'nin barış ve istiklalini savunmak üzere 20 binden fazla Türk genci kahramanca savaşmıştır. Kore Devleti ve Kore halkı, Kore Savaşı gazilerinin yardım ve fedakarlıklarını asla unutmamıştır. Kore Devleti'ni temsilen bir kez daha sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.