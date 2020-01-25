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Başkentte Kore şehitleri için anma töreni düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi: - "Güney Kore'nin barış ve istiklalini savunmak üzere 20 binden fazla Türk genci kahramanca savaşmıştır. Kore Devleti'ni temsilen bir kez daha sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum" - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan: - "İnsanlık ve dünya barışı adına kazanılan Kumyangjang-Ni Zaferi'nin 69. yıl dönümünde bu zaferin kahraman şehit ve gazilerini saygıyla anıyoruz"

Ankara'da Türkiye Muharip Gaziler Derneğince, Kore Savaşı'ndaki Kumyangjang-Ni Zaferi'nin 69. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılara da şifa dileyerek sözlerine başladı.

Kore gazilerine derin saygı ve minnettarlık duyduğunu ifade eden Hong-Ghi, 69 yıl önce bugün kazanılan Kumyangjang-Ni Zaferi'nin önemli bir dönüm noktası olduğunu, bu zaferle Türk askerinin, kahramanlığını tüm dünyaya kanıtladığını söyledi.

Hong-Ghi, "Bu yıl haziran ayı, Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü olacaktır. Kuzey Kore'nin işgaliyle tehlikeye giren Güney Kore'nin barış ve istiklalini savunmak üzere 20 binden fazla Türk genci kahramanca savaşmıştır. Kore Devleti ve Kore halkı, Kore Savaşı gazilerinin yardım ve fedakarlıklarını asla unutmamıştır. Kore Devleti'ni temsilen bir kez daha sizlere minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Kumyangjang-Ni Muharebesi, Kore Savaşı'nın dönüm noktası olmuştur"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Tandoğan da Türk tugayının 25 Ocak 1951'de Kore Savaşı'nın seyrini değiştiren Kumyangjang-Ni Zaferi'ne imza attığını, zaferin yıl dönümünü gururla kutladıklarını ifade etti.

Çin ve Sovyetler Birliğinin desteklediği Kuzey Kore ordusunun 1950'de ani baskınla saldırdığı Güney Kore'nin büyük kısmını işgal ettiğini anımsatan Tandoğan, bunun üzerine Birleşmiş Milletler ordusunun 5 Temmuz 1950'de savaşa müdahale ederek ülkeyi işgalden kurtardığını anlattı.

Tandoğan, savaşın sonuna gelindiği düşünülürken durumun beklendiği gibi olmadığını belirterek, Çin ordusunun 26 Kasım 1950'de BM ordusuna saldırarak savaşa dahil olduğunu söyledi.

Bu saldırı sonucunda başkent Seul'un tekrar düşmanın eline geçtiğini kaydeden Tandoğan, bu karamsar ortamda Türk tugayına düşmanın yerini ve kuvvetlerini tespit görevinin verildiğini anlattı.

Tandoğan, Türk tugayının taarruzla Çin mevzilerini ele geçirdiğini, üstün cesaret ve kahramanlık örneği sergileyerek BM orduları adına büyük bir zafere imza attığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bu zaferin adı Kumyangjang-Ni'dir. İnsanlık ve dünya barışı adına kazanılan Kumyangjang-Ni Zaferi'nin 69. yıl dönümünde bu zaferin kahraman şehit ve gazilerini saygıyla anıyoruz. Kumyangjang-Ni Muharebesi, Kore Savaşı'nın dönüm noktası olmuştur. Kumyangjang-Ni Muharebesi'nden sonra BM ordusu savaşta dengeyi sağlayarak mücadele, azim ve kararlılığı tekrar kazanmıştır."

Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

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Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Tandoğan

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