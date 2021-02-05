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Başkent’te kredi dolandırıcılarına geçit yok

05.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hak etmedikleri halde 13 kişiye bankadan kredi çıkarttırdıkları belirlenen dolandırıcılık örgütüne operasyon düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hak etmedikleri halde 13 kişiye bankadan kredi çıkarttırdıkları belirlenen dolandırıcılık örgütüne operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Jet kredi ismiyle faaliyet yürüten işyerinde, krediye ihtiyacı olan kişilere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan kredi danışmanlığı konusunda izin alınmış izlenimi uyandırılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İletişimin dinlenilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirmesi ve kayda alınması kapsamında yapılan teknik takipli çalışma sonucunda, şüphelilerin örgütlü bir faaliyet yürüterek, işyeri sahibi ve çalışanlarının önderliğinde, banka çalışanları muhasebeciler ve yardımcı konumundaki şüpheliler ile sahte mükellefiyetler tesis ettirme, görünüşte işyerleri açtırmak ve sahte yoklama belgesi düzenlemek suretiyle, hak etmedikleri halde 13 kişiye bankadan kredi çıkarttırdıkları belirlendi.
Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüt faaliyeti kapsamında banka ve diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak, banka ile ilişkili olduğu izlenimini oluşturmak suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dolayı operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanı içerisinde ikamet ettiği belirlenen 17 şüpheli ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetki sınırları içerisinde ikamet ettikleri anlaşılan 6 şüpheli olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında 5 Şubat itibariyle eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı talimatı verilmiştir.
Şüphelilerden 20’si yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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