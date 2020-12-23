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Başkent’te matbaada iş kazası: 1 yaralı

23.12.2020 16:04 | Son Güncelleme:
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Başkent’te matbaada iş kazası: 1 yaralı

Başkent sanayisinin kalbi olan Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde bir matbaa firmasında çalışan işçi, kafasını makinaya kaptırarak ağır yaralandı.Yenimahalle ilçesinde bulunan Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1514.

Başkent sanayisinin kalbi olan Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde bir matbaa firmasında çalışan işçi, kafasını makinaya kaptırarak ağır yaralandı.
Yenimahalle ilçesinde bulunan Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1514. Sokak’ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki M.A.Ö isimli matbaa işçisi, baskı makinasına kağıtları koyduğu esnada açık unuttuğu makinaya kafasını kaptırdı. Kanlar içinde kalan M.A.Ö. ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.A.Ö ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, polis olay hakkında inceleme başlattı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Başkent’te matbaada iş kazası: 1 yaralı

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