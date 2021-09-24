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  4. Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı

Başkentte metro ve otobüslerin son sefer saatleri ileri alındı

24.09.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO otobüsleri normal hatlarda saat 01.30'a, metro saat 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a kadar hizmet verecek

Başkentte, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren EGO otobüslerinin normal hatlarda son sefer saati 24.00'ten 01.30'a, metro seferleri 01.00'e, otobüslerin metro ring hatları ise 01.40'a alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gece ulaşımındaki hizmet saatlerinde düzenlemeye gidildi.

EGO Genel Müdürlüğünün yaptığı düzenlemeyle, 27 gece servisi güzergahından Ulus-Sıhhiye ve Kızılay duraklarından semtlere 01.30'da hareket edecek şekilde 54 servis hizmet verecek.

Metro ve ANKARAY işletmelerinin Kızılay'dan uç istasyonlara son hareket saati de 01.00'e uzatılırken, metro istasyonlarına entegre ring servisi hizmeti verilen 28 güzergahta ise saat 01.40'a kadar 56 adet servis bulunacak.

Gece seferlerinin sona ermesinin ardından, araçlarda ve vagonlarda Kovid-19 salgını nedeniyle hijyen çalışmaları yapılacak.

Yeni düzenlemelere "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25278.pdf", "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25279.pdf" ve "https://www.ego.gov.tr/dosya/indir/25281.pdf" adreslerinden ulaşılabilecek.

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