HABER

Başkent’te mobilya atölyesinde yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 04:57 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 3 katlı bir iş hanının bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi mahsur kalarak ağır yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Seyfi Demirsoy Mahallesi Taşdelen Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iş hanının bodrum katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle talaşlar tutuştu. Alevlerin büyümesi üzerine atölyeyi dumanlar kapladı.

ATOLYE ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangını ve dumanları fark eden Çetinkaya, kapıdan çıkamayacağını anlayınca atölyenin camına yöneldi. Camı açan Çetinkaya, demir ızgaraları aşamayınca cam ile ızgaralar arasında mahsur kaldı.

Yoğun dumana maruz kalan işçiyi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol alınan yangında, yaralanan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Otomobil taksiye çarptı: 2 yaralıOtomobil taksiye çarptı: 2 yaralı
Isparta’da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1’i ağır 3 kişi yaralandıIsparta’da alkollü mekan çıkışında iki taraf arasında kavga çıktı: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te züccaciye dükkanında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Pendik'te züccaciye dükkanında yangın

İlk iş gününde aracı bu hale geldi! Başkent'te feci kaza!

İlk iş gününde aracı bu hale geldi!

40 yaşındaki adamın öldüğü, koku apartmana yayılınca ortaya çıktı

Ekipler maske takarak içeri girebildi!

Kütahya'da FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

FETÖ'nun askeri yapılanmasına operasyon!

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu

Gazze'de 20 yıl sonra bir ilk! Şehre giriş yaptılar!

AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

AVM'de facia! Devrilen tonlarca ağırlıktaki vinç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.