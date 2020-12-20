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Başkent’te narkotik operasyonu

20.12.2020 16:10 | Son Güncelleme:
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Başkent’te narkotik operasyonu

Ankara’da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 250 gram eroin ele geçirildi.Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda M.G., T.A.

Ankara’da emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 250 gram eroin ele geçirildi.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda M.G., T.A. ve O.G., üzerlerindeki 73 gram eroinle yakalandı. Uyuşturucu temini yaptığı öğrenilen M.G.’nin ikametinde yapılan aramada ise 177 gram eroin ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda toplamda 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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