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Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başkentte operasyon! Askerler hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında 29.03.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin muvazzaf asker olup halen aktif görevde olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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