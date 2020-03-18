Başkent’te otobüse arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Anadolu Meydanında meydana geldi. Yunus Dilmen idaresindeki kamyonet Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde ilerlerken, hızını alamayarak Galip Büyükterzi kontrolündeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Yunus Dilmen, hurdaya dönen kamyonetin içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

İtfaiye erleri, ağır yaralanan sürücü Yunus Dilmen’i kısa süren çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü Dilmen, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yunus Dilmen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

